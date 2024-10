Assurance santé

Monsieur S. souhaite changer de complémentaire santé pour couvrir sa famille. Son épouse exerçant en libéral, il est impératif que Syoux, la compagnie d’assurances, soit éligible à la loi Madelin, afin que le client bénéficie de la déductibilité fiscale des cotisations. Le commercial confirme que c’est le cas. Quelques mois plus tard, Monsieur S. réclame un certificat d’éligibilité à l’assureur… qui lui répond qu’il ne peut pas le lui fournir. L’adhérent décide de résilier sa mutuelle, sans succès. Il finit par lui envoyer un courrier recommandé, mais n’obtient toujours aucune réponse. Il fait appel à l’UFC-Que Choisir du Val-de-Seine, qui contacte le professionnel. Une semaine plus tard, le contrat est enfin rompu et Monsieur S., remboursé.

UFC-QUE CHOISIR DU VAL-DE-SEINE (78)