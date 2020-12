Comptes 2019 UFC-Que Choisir Une bonne résistance !

En raison de la pandémie de Covid-19, l’UFC-Que Choisir a tenu – en mode dématérialisé – son assemblée générale 2020 les 13 et 14 novembre. Les comptes 2019 de l’association y ont été présentés. Ils ont été approuvés à plus de 98 %.

Ces comptes font apparaître un chiffre d’affaires d’un peu plus de 31 millions d’euros, en progression de 1,2 %, et ce malgré le déclin de la presse en général, plus particulièrement de la baisse de la diffusion des magazines en kiosque. L’excédent dégagé, pour la huitième année consécutive, s’élève à environ 1,7 million d’euros. Il ira nourrir nos capitaux propres et servira à financer nos projets d’avenir au service de tous les consommateurs. Cet excellent résultat s’explique par la hausse du chiffre d’affaires de notre site Internet, Quechoisir.org, qui a vu son nombre d’abonnés augmenter de plus de 145 % entre 2012 et 2019. Il reflète également la bonne tenue de nos abonnements à Que Choisir, avec près de 20 000 lecteurs de gagnés entre 2016 et 2019.

La progression globale est également le fruit du bon choix des combats menés par l’UFC-Que Choisir, qui répondent aux attentes fortes des consommateurs. Ces derniers apprécient notre exigence d’une information complète et précise sur la sécurité alimentaire et sanitaire. Ils soutiennent aussi la mobilisation pour obtenir une énergie moins chère, pour le respect de l’environnement et de notre santé. C’est ce que nous réalisons régulièrement avec les tests, les comparateurs et les enchères inversées. Sans oublier les pétitions et les combats lancés afin de mettre en avant l’importance des consommateurs dans la marche du système économique.

Avec le fonds de dotation UFC-Que Choisir, alimenté par des campagnes de dons, nous avons pu poursuivre le développement de nos projets d’intérêt général. Citons la mise à disposition de matériel pour aider les associations locales UFC-Que Choisir dans leurs animations, ou encore le développement d’applications pour smartphone afin de mieux vous aider à sélectionner les meilleurs produits. Autant d’outils mis gracieusement au service de tous. Et d’autres projets seront bientôt réalisés avec la même source de financement.

La présentation de ces bons résultats nous conduit une nouvelle fois à vous remercier pour votre attention et votre fidélité, pour vos encouragements et votre soutien, indéfectibles. Ils nous incitent à poursuivre nos efforts afin d’informer, de conseiller, de défendre et de mobiliser tous les consommateurs face aux défis auxquels ils sont quotidiennement confrontés.

Les montants sont en euros, et les chiffres, arrondis.