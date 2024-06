Dans le cadre des élections législatives, dont les enjeux dépassent plus que jamais la sphère consumériste, l’UFC-Que Choisir, profondément attachée à faire avancer la cause des consommateurs, a rendu publiques ses 20 priorités , articulées autour de trois grands thèmes : la consommation responsable, le pouvoir d’achat, et la lutte contre les inégalités territoriales, certaines priorités s’inscrivant souvent dans ces trois domaines. Loin de constituer des positionnements purement génériques sans fondements analytiques, je tiens à insister sur le fait que ces priorités se déclinent en propositions très concrètes, élaborées par notre association sur la base d’analyses économiques ou juridiques poussées.

Par exemple, en matière de consommation responsable, nous soutenons la mise en place d’un plan massif de rénovation énergétique et notamment, pour fiabiliser les promesses des professionnels, trop souvent fantaisistes, la reconnaissance juridique d’une obligation de résultat concernant les performances de ces travaux en termes d’économies d’énergie… Mesure non seulement favorable à la planète mais aussi au porte-monnaie des consommateurs.

Cette question rejoint directement une autre préoccupation majeure des consommateurs : le prix de l’énergie. Dans ce domaine, une tarification juste est un levier qui permettrait au consommateur de gagner en pouvoir d’achat. La tarification de l’électricité est-elle juste lorsque plus de la moitié du prix de l’électricité dans les tarifs réglementés de vente sont déterminés par ceux sur les marchés de gros, plutôt que sur les coûts de production de l’électricité en France, qui assure près de 95 % de notre consommation ? La réponse est bien évidemment non, et il convient de réformer en profondeur le marché de l’électricité.

Ces mesures, à elles seules, ne suffiront pas à rendre accessible à tous une consommation responsable… L’enjeu est de la démocratiser encore davantage en jouant notamment sur les marges alimentaires du bio, mais également en œuvrant à élargir l’offre de petits véhicules électriques afin de les mettre à la portée de tous les consommateurs.

Autre illustration, l’une de nos priorités est de limiter le reste à charge pour les résidents en EHPAD. Cet objectif est parfaitement atteignable en mobilisant, outre le bouclier dépendance que nous appelons de nos vœux, trois instruments précis : i) privilégier la création d’EHPAD publics ou associatifs à celle d’EHPAD privés à but lucratifs, dont les tarifs sont bien plus élevés, ii) plafonner les évolutions tarifaires dans les EHPAD privés, iii) rendre davantage de places dans les EHPAD privés éligibles à l’aide sociale à l’hébergement (ASH) qu’aujourd’hui. Là encore, le Législateur a la possibilité, tout en libérant du pouvoir d’achat, de lutter contre d’inadmissibles fractures territoriales. A ce sujet, il va sans dire que l’UFC-Que Choisir entend voir mise en œuvre sa demande de régulation de l’installation des médecins et la lutte contre les dépassements d’honoraires.

Ces mesures sont concrètes, et peuvent parfaitement être appliquées rapidement pour peu qu’elles soient portées par ceux que les électeurs mettront aux responsabilités le 7 juillet.

Je ne peux qu’inviter les candidats à s’engager à les mettre en œuvre s’ils devaient être élus pour que chaque électeur puisse aller voter en pleine connaissance des positions des uns et des autres sur nos propositions. Certes, on dit que les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent. Pour ma part, elles engageraient également ceux qui les prendraient, et nous ne manquerons dès lors pas de dénoncer d’éventuels renoncements…