Shampoings solides Une économie en trompe-l'œil

Très en vogue, les shampoings solides promettent notamment une économie substantielle par rapport à leurs équivalents liquides. Nous avons vérifié ces allégations.

Ils seraient à la fois écologiques et économiques. Des promesses qui expliquent leur succès et la véritable déferlante de shampoings solides dans les rayons. Apanage de quelques marques confidentielles jusqu’à ces dernières années, ils sont aujourd’hui proposés par tous les acteurs de la cosmétique, des leaders historiques vendus en grandes surfaces, parapharmacies ou magasins spécialisés aux marques de distributeurs en passant par les petits nouveaux du rayon bio.

Pourtant, les deux allégations ne se vérifient pas toujours. L’impact environnemental d’un shampoing dépend en très grande partie de la phase d’utilisation, si bien qu’elle peut gommer toute différence entre version liquide et forme solide. Mais surtout, ce sont les allégations sur l’aspect économique des shampoings solides qui s’avèrent très exagérées.

D’abord, le nombre de lavages permis avec les pains de shampoing est très souvent surévalué. En particulier par les marques qui prétendent qu’on peut faire autant de shampoings avec leur produit qu’avec deux flacons de 250 ml. Pour vérifier cette assertion, nous avons procédé à des essais en laboratoire sur des têtes de mannequins. Résultat, le plus souvent, c’est plutôt à un peu plus d’un flacon qu’équivaut un shampoing solide.

Mais il ne sera pas plus économique pour autant ! Car ces nouveaux produits ne sont pas donnés. Est-ce parce que leur développement a coûté cher aux entreprises ou plus simplement parce qu’ils sont à la mode ? En tout cas, ils sont vendus beaucoup plus cher que leurs équivalents liquides. Partant de nos analyses sur le nombre de lavages permis par chaque référence, nous avons calculé le prix de revient par lavage en le comparant à chaque fois à celui d’un shampoing liquide proposé par le même fabricant. Résultat, chaque usage revient entre 1,2 et 4,5 fois plus cher qu’avec la version liquide, seules trois références échappant à ce surcoût. Si passer au shampoing solide peut se justifier par des considérations écologiques ‒ encore faut-il couper l’eau lorsqu’on se savonne la tête ‒ les amateurs de bonnes affaires en seront pour leurs frais.