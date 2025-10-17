Comparatif Traitements anti-poux

Chaque rentrée scolaire rime avec leur retour : les poux n’épargnent ni les enfants… ni les parents. S’en débarrasser est souvent un vrai casse-tête et tous les traitements anti-poux ne se valent pas. Pour être efficaces, ils doivent éliminer à la fois les poux et les lentes, sans exposer à des substances indésirables, et rester simples à utiliser. À travers notre test comparatif portant sur 7 produits anti-poux vendus dans le commerce et 4 recettes maison, découvrez ceux qui conjuguent performance, sécurité et praticité.