Traitements anti-poux

Efficacité sur poux et lentes

Réalisés dans un laboratoire spécialisé, les tests ont été effectués in vitro sur des cheveux naturels avec des poux vivants. Il s’agit de poux de corps (à ne pas confondre avec les poux du pubis), très proches anatomiquement des poux de tête qui ne peuvent pas être élevés. Chaque anti-poux a fait l’objet de 3 essais sur 20 poux et autant de lentes. Les mèches de cheveux infestés de poux ont été imprégnées des solutions de traitement puis mises à incuber dans un bain d’eau à 32 °C en respectant le temps de pose indiqué sur l’emballage ou généralement conseillé pour les recettes maison. Des essais de contrôle ont été menés avec de l’eau courante durant le même laps de temps. Les cheveux ont ensuite été rincés soigneusement. L’état des poux a été vérifié 24 h plus tard, celui des lentes (écloses ou non) 10 à 13 jours après le traitement. Du taux de mortalité calculé, on déduit le degré d’efficacité du produit.

Composition (allergènes)

Nous relevons les substances indésirables de la liste établie par nos soins sur une base rigoureusement scientifique.

Facilité d’utilisation

Chaque produit a été testé à domicile par 20 personnes qui répondent ensuite au questionnaire de satisfaction. Elles donnent leur avis sur la facilité d’utilisation des produits et sur leurs qualités cosmétiques : praticité du flacon, texture du produit, odeur, facilité d'application, temps de pose, facilité de rinçage, état des cheveux après le traitement, etc. Tout est passé en revue. Au final, les testeurs précisent s’ils seraient prêts à acheter l’anti-poux testé.

Étiquetage et présentation

On juge la présentation du produit, la lisibilité des informations fournies ainsi que les conseils et mises en garde.

Environnement (emballage)

La note environnement est basée sur la mesure de la quantité de produit restant dans le flacon à laquelle s’ajoutent 3 autres critères pesant moins lourd dans le score : type de matériau employé (recyclé ou non), rapport emballage/lotion et suremballage.