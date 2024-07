Lissage des cheveux, peelings

Si les ingrédients indésirables ne sont pas rares dans les cosmétiques, c’est généralement à long terme que leurs effets potentiels risquent de se manifester. Rien de tel avec l’acide glyoxylique. L’Académie de médecine vient de tirer la sonnette d’alarme en rapportant que cette substance avait provoqué des lésions d’insuffisance rénale aiguë chez 26 jeunes femmes s’étant lissé les cheveux. Une autre, sans antécédent médical, a présenté 3 épisodes consécutifs de cette même pathologie après un défrisage. La culpabilité du cosmétique qu’elle avait utilisé a été confirmée par l’application sur la peau de souris d’un produit identique contenant 10 % d’acide glyoxylique, qui a induit en 24 heures des cristaux d’oxalate de calcium (signature de la maladie dont ont souffert ces femmes) dans leurs urines.

Nous retrouvons l’acide glyoxylique dans une centaine de produits présents sur notre appli QuelProduit, en particulier au rayon capillaire : lissage, masques, shampoings permettant de préserver la coloration.

Le même type de phénomène a été constaté avec son proche parent, l’acide glycolique : un patient ayant procédé à plusieurs peelings du visage a lui aussi fait un épisode d’insuffisance rénale aiguë, et la biopsie rénale a révélé la présence de cristaux d’oxalate. Les références renfermant de l’acide glycolique sont encore plus nombreuses sur notre base, on en trouve près de 1 500 : produits pour cheveux mais aussi pour le visage (peelings, masques, sérums, crèmes).

Douleurs abdominales, nausées, vomissements

L’Académie de médecine recommande plusieurs mesures pour endiguer ce risque sanitaire qui « pourrait être sous-estimé car méconnu » : alerter les professionnels de santé, ceux des salons de coiffure et des commerces de produits cosmétiques, et informer les utilisateurs sur les risques en cas d’usage fréquent de produits lissants (catégorie où l’acide glyoxylique est le plus fréquemment retrouvé), ainsi que sur les signes de l’insuffisance rénale aiguë : douleurs abdominales, nausées, vomissements d’apparition rapide. Elle conseille aux personnes utilisant ces produits de s’abstenir en cas de lésions du cuir chevelu ou de la peau, car la pénétration des substances cosmétiques est alors favorisée. Enfin, elle plaide pour une cosmétovigilance portant sur ces substances.

Au vu de ces alertes, les deux ingrédients font désormais partie de ceux que notre appli QuelProduit juge indésirables. Il en sera de même lors de nos futurs essais comparatifs.