Comparatif Colorations végétales Test portant sur 10 colorations végétales

La coloration végétale a le vent en poupe. Elle s’impose aujourd’hui comme l’alternative à la coloration classique pour cheveux et séduit de plus en plus de consommatrices peu rassurées par la composition très chimique des colorations permanentes conventionnelles. Fonctionnent-elles aussi bien et est-il possible de couvrir efficacement les cheveux blancs sont deux des grandes questions que les femmes se posent souvent avant de se lancer. Tout comme elles s’interrogent sur la commodité d’emploi, imaginant une préparation laborieuse, une odeur forte et une application peu commode. Qu’en est-il vraiment ? Nous y répondons avec ce nouveau test de 10 colorations végétales : au programme, une mesure des performances, un test d’usage et une analyse de la composition.