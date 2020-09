© AdobeStock Colorations végétales Le protocole

Efficacité

L’efficacité est évaluée in vitro sur des mèches de cheveux naturels de type européen. Elle consiste en une vérification du résultat en termes de coloration par comparaison à ce qui est attendu (fidélité à l’emballage), d’homogénéité de la coloration (l’extrémité des mèches est abîmée afin de simuler des cheveux fourchus), de niveau de couverture des cheveux blancs et de tenue de la couleur dans le temps. L’interprétation du résultat est faite visuellement par des experts entraînés. Elle est parfois complétée par des mesures spectrophotométriques.

Test d’usage

Chaque coloration est testée par 16 à 18 consommatrices. Chaque volontaire choisit la couleur qu’elle désire sur un nuancier puis, une fois en possession du produit, le teste chez elle. Dès le lendemain, elle doit répondre à un questionnaire, puis à un autre 72 heures plus tard, une fois la coloration stabilisée, et enfin 3 semaines après afin de juger l’évolution de la couleur.

Les questionnaires interrogent les testeuses sur la préparation du produit, son utilisation pratique (application, rinçage), ses qualités cosmétiques (odeur, texture), la qualité du résultat (couleur obtenue, homogénéité, couverture des cheveux blancs), l’aspect des cheveux (souplesse, brillance), la tenue dans le temps…

Composition

Elle est analysée par une lecture des étiquettes pour relever d’éventuels ingrédients indésirables ainsi que les allergènes des parfums.

Étiquetage

On vérifie qu’il ne manque pas d’informations obligatoires sur les produits cosmétiques et on juge aussi de la pertinence de certains conseils et mises en garde.

D’autres éléments peuvent être importants bien qu’ils ne soient pas requis au niveau réglementaire, comme les images des couleurs obtenues en fonction de sa teinte initiale.

