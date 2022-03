Les shampoings solides ont le vent en poupe. Ils séduisent de plus en plus de consommateurs prêts à changer leurs habitudes pour diminuer leur impact sur l’environnement. Avec leurs emballages dépourvus de plastique, ces cosmétiques sont présentés comme l’alternative écologique aux shampoings liquides. Ils permettraient aussi de faire des économies car ils remplaceraient avantageusement 2 bouteilles de shampoing. C’est ce que nous avons voulu vérifier au travers de ce test de shampoings solides. Nous avons mesuré combien de lavages il était possible de réaliser avec les versions solides comparées à leurs versions liquides. Puis nous avons fait réaliser un test d’usage pour pouvoir juger des qualités de ces shampoings d’un nouveau genre : sont-ils pratiques, ne fondent-ils pas trop vite, moussent-ils suffisamment, les cheveux sont-ils bien lavés ? Nous avons également décrypté les compositions pour attribuer à chaque shampoing solide une note santé et une note environnement.