Ingrédients indésirables dans les cosmétiques

Pour leurs achats de produits d’hygiène et de beauté, certains ne jurent que par les pharmacies et leur côté rassurant, d’autres privilégient les grandes surfaces, leur choix pléthorique et leurs prix resserrés, d’autres enfin préfèrent le prestige des parfumeries ou suivent la tendance bio, en plein boom dans ce secteur aussi. Palmarès des marques les plus sûres selon les magasins ou les rayons, fondés, comme ceux concernant diverses catégories de produits, sur les données de notre appli Quelproduit.