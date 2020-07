© Laurent Hini Comparatif Crèmes solaires adultes Test portant sur 20 crèmes solaires adultes

L’été est là et le soleil est au rendez-vous. Il est si bon pour le moral qu’on oublie souvent de se protéger de ses rayons. Pour en profiter sans en abuser, et éviter les coups de soleil, la crème solaire est le compagnon indispensable. On la choisira dans la gamme haute protection, en indice 30 au minimum si on cherche un bon niveau de protection. Mais encore faut-il que les performances soient au rendez-vous ! La protection fournie contre les UVA et les UVB prime dans notre jugement global des 20 références de crèmes solaires de notre test. Nous tenons également compte de leur composition et cette année, nous évaluons par ailleurs l’impact environnemental des filtres employés dans ces crèmes.