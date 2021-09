Après un bain de soleil, la peau a essentiellement besoin d’être hydratée. C’est ce que revendiquent les soins après-solaires, qui mettent aussi en avant des ingrédients spécifiques pour apaiser ou réparer la peau après l’exposition. Ce qui est impossible à vérifier par des tests objectifs et éthiques… Nos analyses se sont donc concentrées sur les performances hydratantes de ces crèmes censées offrir à la peau ce dont elle a réellement besoin. Que Choisir a analysé 15 crèmes après-soleil testées sous l’angle de leur efficacité hydratante immédiate et de leurs qualités cosmétiques. S’y ajoutent un décryptage des compositions et l’analyse de l’impact environnemental des emballages.