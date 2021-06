© A. Lecomte - J.-C. Ribeiro Crèmes après-soleil Le protocole

→ Test Que Choisir : Comparatif Crèmes après-soleil

Efficacité hydratante

Les crèmes après-soleil sont analysées sous l’angle de leur efficacité à court terme via une cinétique, c’est-à-dire par des mesures régulières (toutes les heures) sur une durée courte (6 heures) et après une application unique de produit.

Les mesures se font à l’aide d’un cornéomètre, appareillage simple qui, appliqué sur la peau, mesure sa capacité diélectrique à l’aide d’un condensateur. Celle-ci est directement liée à son état d’hydratation. Sont ensuite calculés les écarts entre la zone enduite de crème et celle non traitée, les valeurs obtenues étant comparées à un standard interne du laboratoire d’efficacité connue.

Qualités cosmétiques

Par « qualités cosmétiques », on entend texture, facilité d’étalement, rapidité d’absorption, absence d’effet gras ou collant, parfum et perception d’effets tels que douceur, hydratation et fraîcheur de la peau après application.

30 personnes ont utilisé et jugé chacune 2 produits, puis précisé si elles étaient prêtes à les acheter.

Allergènes

Nous avons relevé les allergènes signalés sur les étiquettes.

Emballage (impact environnemental)

La note « environnement » est basée sur le calcul de la quantité de produit restant dans le flacon, à laquelle s’ajoutent 3 autres critères, mais qui pèsent moins lourd dans le score : type de matériau employé (recyclé ou non), rapport contenant/contenu et suremballage.

Étiquetage

On juge la lisibilité globale des informations inscrites sur le produit et la clarté (caractères suffisamment gros et/ou contrastés) de la liste d’ingrédients. On note aussi la pertinence des allégations.

