Avec le retour des beaux jours, qui n’a pas envie de profiter des rayons du soleil lors d’un pique-nique, d’une pause en terrasse ou d’une promenade ? Mais même au printemps, le coup de soleil n’est pas à exclure et il est indispensable de se protéger des rayons UV. On n’hésitera pas alors à appliquer une crème solaire pour le visage. Les fabricants proposent désormais des petits tubes de 50 ml que l’on peut avoir en permanence avec soi. Afin de s’assurer que ces crèmes garantissent le niveau de protection attendu, Que Choisir a contrôlé les performances de 13 crèmes solaires visage 50 et 50+. Protection contre les UVB et les UVA, qualités cosmétiques, composition, étiquetage et impact environnemental sont passés au crible.