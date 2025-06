Fréquemment employé par les fabricants de cosmétiques, l’acide salicylique a été jugé « non sûr » pour les enfants de 3 à 10 ans aux concentrations actuellement autorisées par le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs. Reste la question de son utilisation par les adolescents et les femmes enceintes.

Largement utilisé dans les cosmétiques, pour son rôle de conservateur ou de principe actif anti-acné, l’acide salicylique vient d’être jugé « non sûr » pour les enfants de 3 à 10 ans, lorsqu’il est employé aux concentrations actuellement autorisées. Le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs, groupe d’experts européens, évoque notamment des effets de perturbation endocrinienne. Ceux-ci avaient d’ailleurs été mis en évidence dès 2018 par une équipe de chercheurs danois.

La substance est largement présente : près de 9 000 références présentes sur notre appli QuelProduit sont concernées à ce jour. Il s’agit notamment de gels douche, de shampoings mais surtout de produits qui se présentent comme purifiants, désincrustants ou anti-imperfections. Bref, des gels lavants et autres crèmes utilisées avant tout par les adolescents. Or la puberté est, concernant les perturbateurs endocriniens, une des fenêtres d’exposition à risque. On s’étonne que les experts n’aient été saisis que du cas des 3-10 ans et n’aient pas été invités à se pencher sur ce problème.

Autre sujet d’inquiétude et non des moindres : l’acide salicylique a aussi été jugé toxique pour le développement. En clair, il est dangereux pour le fœtus. Les femmes enceintes devraient donc l’éviter mais là encore, la Commission européenne n’a pas demandé aux scientifiques de se prononcer à ce sujet. En revanche, la substance est d’ores et déjà interdite dans les produits spécifiquement destinés aux enfants de moins de 3 ans.