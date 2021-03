© Laurent Hini Savons de Marseille 23 cosmétiques et 27 détergents décryptés

Avec son image de produit local et traditionnel, le savon de Marseille séduit des consommateurs désireux de se recentrer sur des valeurs sûres. Mais que cache réellement cette appellation ? Le savon de Marseille est-il plus efficace, plus recommandable pour la peau, plus respectueux de l’environnement que ses concurrents ? Quelle est la composition des savons solides ou liquides qui portent ce nom ? Et pour les lessives et autres détergents qui exploitent allègrement l’image d’un produit à la simplicité rassurante, à partir de quelles matières premières sont-ils fabriqués ? Contiennent-ils des allergènes ou d’autres ingrédients indésirables ? Le décryptage d’étiquettes auquel nous avons procédé sur une cinquantaine de cosmétiques et détergents vous aidera à y voir plus clair.