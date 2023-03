Détachants en machine

Un simple lavage du linge ne suffit pas toujours pour venir à bout des taches tenaces. Recourir à un détachant textile peut donc s’avérer nécessaire. Lorsque les taches sont multiples, au lieu de toutes les traiter séparément, il est possible de se tourner vers des boosters de lavage qui s’ajoutent à la lessive directement en machine. Nous en avons testé 8, sous forme de poudre ou de liquide, parmi lesquels on retrouve des marques emblématiques comme Vanish ou Ace. En plus de leur action détachante, nous avons évalué l’impact de leur utilisation régulière sur les couleurs du linge et étudié leurs ingrédients afin de connaître leur danger pour la santé et l’environnement aquatique.