Lessives Lessive en poudre, liquide ou en capsules ?

Les fabricants de lessive misent sur les innovations à grands renforts de publicité pour tenter de convaincre les consommateurs. De plus, les promotions se multiplient dans les rayons à un rythme effréné. Alors entre lessive en poudre, lessive liquide ou en capsules, laquelle acheter ?

Les atouts de la lessive en poudre

Elles écrasent la concurrence en efficacité de lavage. Rien de tel qu’une lessive en poudre pour enlever les taches. Leur supériorité est très nette en matière d’efficacité sur les lessives liquides, et même sur les capsules. Lors de nos tests en laboratoire, les tissus imbibés d’un mélange de boue et d’herbe, une salissure particulièrement tenace, de sang, de jus de fruits, de tomate, de moutarde, de café ou de thé sont sortis plus propres du lave-linge après avoir été lavés avec une poudre.

De plus, pour maintenir l’éclat des vêtements blancs et éviter leur grisaillement, il faut impérativement se tourner vers une lessive en poudre. C’est d’ailleurs logique, elles contiennent des agents de blanchiment qui sont absents des compositions des liquides.

En revanche, la présence de ces agents de blanchiment ne convient pas aux couleurs. Sauf exception, les lessives en poudre accentuent leur affadissement au fil des lavages.

Ce qui sauve la lessive liquide

Les lessives liquides ne viennent pas à bout des taches, mais quand il s’agit de respecter les couleurs vives, comme le noir profond ou le rouge vif, ou de préserver l’intensité des couleurs foncées, il faut cette fois se tourner vers une lessive liquide.

À l’inverse, leur formulation sans agents de blanchiment les rend inadaptées au linge blanc. Elles accentuent le grisaillement, il est impossible de conserver un blanc éclatant avec une lessive liquide.

En cas de taches sur des vêtements de couleur, le nettoyage préalable au savon ou avec un détachant avant lavage s’impose quand on utilise une lessive liquide. L’autre solution, c’est de passer à la lessive en poudre quand ils sont tachés.

La lessive en capsules, pas le compromis idéal

Les lessives en capsules occupent de plus en plus de place dans les rayons. Au vu de nos résultats de tests, une partie d’entre elles le doivent plus à leur format pratique qu’à leurs bons résultats.

Si elles n’enlèvent pas aussi bien les taches que les lessives en poudre, loin s’en faut, elles s’en sortent quand même mieux que les liquides. En revanche, elles préservent en général moins bien les couleurs que les lessives liquides. Ce n’est pas le compromis multi-usage idéal qu’on pourrait espérer pour éviter d’entreposer deux lessives, une en poudre et une liquide, quand on manque de place. Enfin, comme elles sont colorées et qu’elles se triturent comme de la pâte à modeler, les lessives en capsules présentent des risques pour les enfants en bas âge. Certes, la réglementation s’est durcie et les accidents sont moins nombreux, mais on en dénombre toujours. Nos tests prouvent aussi que les capsules ne respectent pas toutes cette réglementation.

© GrecLaurentiu - Adobe stock Un accident est vite arrivé quand un enfant s’amuse avec un berlingot coloré de lessive en capsule.

Composition des lessives

L’étiquetage des ingrédients qui figurent au dos des emballages de lessives est très incomplet, il se contente de noms génériques et de fourchettes de concentration. À l’exception des conservateurs et des parfums allergisants qui doivent y être mentionnés, il ne dit rien du contenu du produit. Mais les industriels ayant l’obligation de publier les fiches de composition détaillées des lessives sur Internet, Que Choisir a décidé de les récupérer, de les évaluer, substance après substance, et de pénaliser celles qui contiennent des molécules à éviter, qu’il s’agisse de CMR, c’est-à-dire de composés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, ou encore de perturbateurs endocriniens.

À titre d’exemple, les lessives peuvent être rétrogradées dans le classement en raison de la présence de butylphényl methylpropional, un parfum toxique pour la reproduction et suspecté d’être perturbateur endocrinien, de métaborate de sodium anhydre, un stabilisant suspecté d’être toxique pour la reproduction, etc.

Lessive et allergie

Les parfums

Les fabricants de lessives raffolent des parfums qui leur permettent de faire de la pub sur les senteurs. Malheureusement, ils ont recours à des substances allergisantes.

La présence des parfums classés allergènes par la réglementation européenne doit être mentionnée quand ils entrent dans la composition à plus de 100 mg/kg. Cette obligation d’étiquetage constitue un sérieux progrès pour l’information du consommateur, mais pas une garantie absolue pour les personnes sensibilisées, le seuil correspondant au déclenchement d’une réaction allergique étant différent d’un allergène à l’autre. C’est pourquoi les analyses de Que Choisir traquent les 26 parfums classés allergènes, quelle que soit leur concentration.

Il existe des lessives sans parfum, même si elles sont peu nombreuses. Que Choisir les recommande aux peaux sensibles et aux personnes qui veulent éviter le contact avec des substances allergisantes, d’autant que les parfums n’ont aucune utilité. Ils n’améliorent en rien l’efficacité de lavage.

Les conservateurs

L’autre risque des lessives pour les peaux sensibles provient de conservateurs couramment utilisés mais connus pour être très allergisants : la MIT (méthylisothiazolinone) et le mélange MIT et CMIT (méthylchloroisothiazolinone). Ils possèdent un potentiel allergisant très élevé et provoquent de nombreux eczémas de contact. Les lessives liquides peuvent aussi contenir de la BIT (benzisothiazolinone), qui appartient à la même famille de conservateurs.

Comment éviter les allergènes ?

Les conservateurs doivent figurer sur la liste des ingrédients. Que Choisir recommande de vérifier en magasin et de préférer une lessive sans isothiazolinones (méthylisothiazolinone, méthylchloroisothiazolinone, benzisothiazolinone…).

Les lessives en poudre et en capsules ne contiennent pas de conservateurs, ils sont en revanche très présents dans les lessives liquides.

Les parfums ne doivent être mentionnés sur la liste des ingrédients que s’ils sont présents à des teneurs supérieures à 100 mg/kg. C’est suffisant quand on n’est pas allergique, sinon il faut se tourner vers les résultats des tests de lessives de Que Choisir pour savoir si les lessives en contiennent à des concentrations inférieures.