Nos tests de lessives liquides, en capsules et de lessives en poudre, prend en compte plusieurs critères dont principalement l’efficacité de lavage mais aussi la capacité de ces lessives à préserver le blanc et le respect des couleurs. La présence de parfums allergisants et de 3 conservateurs très allergisants (MIT, MCIT et BIT) est également recherchée et pénalisée.

→ Test Que Choisir : Comparatif Lessives Test Que Choisir :

Prix au lavage

Le prix payé en caisse est divisé par le nombre de lavages possibles au dosage recommandé par le fabricant.

Efficacité de lavage

Des bandes de tissu imprégnées de 14 taches différentes sont mélangées à 3 kg de linge propre, puis on fait tourner le programme à 40 °C. Ce test est reproduit six fois par lessive. La quantité de lumière réfléchie par le tissu est mesurée avant et après chaque lavage, l’écart traduit le taux d’élimination des taches.

Maintien du blanc

Le degré de blancheur et le grisaillement sont mesurés sur du linge blanc après six lavages cumulés à 40 °C.

Transfert de couleurs

Des coupons de couleur sont mélangés à des tissus blancs en coton et en polyamide, puis lavés 30 min à 60 °C. L’essai est effectué à 4 reprises avec une couleur différente à chaque fois. Les mesures spectrophotométriques sont faites sur les tissus blancs avant et après lavage.

Maintien des couleurs ­(décoloration)

14 tissus de couleur différente et intense (noir, vert, bleu, jaune, rouge…) sont ajoutés à du linge. Le tout est lavé 20 fois. Des mesures, avant et après ces lavages, déterminent le degré d’affadissement des couleurs.

Composition

Les fiches de composition des lessives publiées sur Internet par les fabricants ou les distributeurs sont décryptées et la présence de substances problématiques pour la santé comme les CMR (cancérogènes, mutagènes ou reprotoxique) ou les perturbateurs endocriniens est pénalisée. En parallèle, les 26 parfums allergisants qui doivent figurer sur l’emballage s’ils sont ajoutés à plus de 100 mg/kg et 3 conservateurs très allergisants (MIT, MCIT, BIT) sont dosés en laboratoire. Leur présence est également sanctionnée.

Étiquetage

Nous avons comparé les parfums étiquetés à ceux que nous avons dosés dans les produits.

Sécurité des capsules

On s’assure que les capsules sont conçues pour éviter tout contact des enfants avec leur contenu. Un dynamomètre les compresse progressivement et elles doivent résister jusqu’à une force définie par la réglementation, chaque lessive est testée sur au moins 24 capsules. La présence d’un agent amérisant est vérifiée. Plongées 30 secondes dans l’eau, les capsules ne doivent pas se dissoudre.

Types de salissures Enzymatiques : chocolat, mélange herbe et boue, sang, sauce vinaigrette.

Grasses : huile minérale, maquillage, graisse de bœuf.

Oxydables : herbe, café, thé, myrtille, sauce tomate, vin rouge, moutarde.

