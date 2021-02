© Alexis Lecomte Comparatif Lessives Test portant sur 21 lessives

Nos tests de lessives liquides, en capsules et de lessives en poudre prennent en compte plusieurs critères dont principalement l’efficacité de lavage mais aussi la capacité de ces lessives à préserver le blanc et le respect des couleurs. La présence de parfums allergisants et de 3 conservateurs très allergisants (MIT, MCIT et BIT) est également recherchée et pénalisée. De plus, une composition qui comporte une ou plusieurs substances CMR (cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques) ou des perturbateurs endocriniens est fortement pénalisée, et franchement déconseillée ! Tout comme les capsules qui présentent un danger pour les jeunes enfants.