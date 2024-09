Lave-linge et sèche-linge

L’étiquetage d’entretien des textiles

Un règlement européen relatif aux dénominations des fibres textiles et au marquage correspondant est applicable dans tous les pays de l’Union européenne. Le Ginetex (Groupement international d’étiquetage pour l’entretien des textiles) définit un système d’étiquetage par symbole et veille à ce qu’il soit coordonné à l’échelle internationale.

Ainsi, les traitements recommandés sont indiqués en fonction du textile par un système de pictogrammes. Celui-ci a pour but d’empêcher les dommages irréversibles d’un lavage, séchage ou repassage non adaptés. Bien que facultative, l'étiquette d'entretien est très souvent présente : elle permet en effet d’éviter d’engager la responsabilité du professionnel en cas d’incident au cours de l’entretien des textiles. L’étiquetage doit toutefois être conforme à la norme ISO 3758:2023 qui utilise des symboles.

Les pictogrammes des étiquettes d’entretien

Sur les étiquettes d’entretien, les précautions de lavage sont représentées par des symboles, dans un ordre bien précis. On retrouve ainsi des indications concernant le lavage, le blanchiment, le séchage, le repassage et le nettoyage professionnel.

Le lavage

La température de lavage en machine à laver est généralement explicitement précisée sur les étiquettes des vêtements. D’autres informations, comme l’action mécanique, sont également présentes.

Symbole Description La cuve indique que le textile peut être lavé à l’eau. Lorsque la cuve est barrée d’une croix, cela indique que le textile ne supporte pas le lavage. Généralement, ce sont des textiles sensibles aux traitements à l’eau. Il est donc fortement déconseillé de laver ces tissus. Lorsqu’une main est dessinée à l’intérieur de la cuve, cela signifie que le textile est exclusivement lavable à la main, à une température ne dépassant pas les 40 °C. Ce symbole « lavage à la main » peut également être présent sur les machines à laver, indiquant le programme compatible, qui ne propose que des basses températures ou un lavage à froid. Le nombre inscrit à l’intérieur de la cuve indique la température maximale de lavage en degrés Celsius (°C).

Ce symbole seul identifie les textiles tolérant une action mécanique, un rinçage et un essorage normaux. La barre placée sous le cuvier recommande une action mécanique réduite. Un programme de lavage adapté doit donc être sélectionné. Deux barres sous le cuvier prescrivent une action mécanique très réduite (plus réduite qu’une seule barre). Peu de programmes de lavage en machine sont adaptés à ce symbole, qui n’est cependant pas des plus courants. Les chiffres indiquent la température de lavage maximum. Les températures vont de 30 °C à 95 °C.

Le blanchiment

Symbole Description Lorsqu’un triangle blanc signifie que vous pouvez utiliser tous types de produits de blanchiment, à base de chlore ou d’oxygène. Si ce triangle présente deux rayures obliques, il indique qu'un blanchiment est possible mais uniquement par des produits à base d’oxygène. Le triangle barré indique que le textile n’est pas résistant au blanchiment et au détachage avec des produits à base de chlore – comme l’eau de Javel – ou contenant des agents de blanchiment oxygénés. Il est donc fortement déconseillé d’utiliser des produits contenant des agents de blanchiment. Les agents de blanchiment sont généralement présents dans les lessives en poudre par exemple. Pour savoir si votre lessive en contient, vérifiez l’étiquette de composition sur l’emballage.

Le séchage

Tout comme pour le lavage, le séchage du linge nécessite de faire attention à la nature du textile employé dans chacun des vêtements. Certains peuvent aller au sèche-linge, à température maximale ou à plus basse température, d’autres ne tolèrent que le séchage à l’air libre et parfois même à l’ombre uniquement. Les logos présents sur les étiquettes vous indiquent le séchage optimal pour chaque article.

Bon à savoir Ces symboles sont également à prendre en compte si vous utilisez les programmes de séchage d’un lave-linge séchant.

Symbole Description Le symbole carré signifie que le séchage au sèche-linge est possible. Les points à l’intérieur du cercle indiquent la température de séchage. En fonction du nombre de points, la température de séchage maximale tolérée par le textile est plus ou moins importante. Un point indique une température réduite (60 °C) tandis que deux points autorisent une température de séchage plus élevée (jusqu’à 80 °C). Si le symbole est barré, cela signifie que les vêtements ne passent pas au sèche-linge. Le carré avec un trait à l’intérieur signifie que le séchage au lave-linge est déconseillé. Un séchage sur fil est préconisé après essorage en machine. Si deux traits sont présents, le séchage sur fil est conseillé par égouttage et sans essorage préalable en machine. Ce symbole concerne tout particulièrement les produits ne supportant pas l’essorage comme les doudounes, les sacs de couchage, les chemisiers en soie... La barre supplémentaire dans le coin en haut à gauche du carré indique qu’un séchage à l’ombre est préconisé. Cela concerne généralement les textiles susceptibles de décolorer ou de jaunir au soleil. Avec 1 trait : séchage sur fil à l'ombre. Avec 2 traits : séchage sur fil à l'ombre, sans essorage en machine. Les traits à l’horizontale préconisent un séchage à plat.

Un trait indique le séchage à plat après essorage en machine (lainages, pulls à grosses mailles, textiles en acrylique… risquant de se déformer sur un fil ou un cintre). Deux traits préconisent le séchage à plat par égouttage sans essorage préalable en machine. Ce symbole est souvent présent sur les lainages extrêmement fragiles ou les poils nobles comme le cachemire ou l’alpaga. L’ajout d’une barre dans l’angle préconise un séchage à l’ombre. Ce symbole concerne les textiles risquant de décolorer ou jaunir au soleil comme les tricots, les mailles ou les tissus en acrylique dont les couleurs sont sensibles à la lumière.

Le repassage

Si vous repassez un vêtement, après séchage, veillez à respecter la température maximale admissible par le textile. Comme pour le séchage en tambour, la température de repassage est indiquée par un système de points que vous retrouverez au niveau de la sérigraphie du thermostat de votre fer à repasser ou de votre centrale à vapeur.

Symbole Description 1 point : 120 °C max

2 points : 160 °C max

3 points : 210 °C max

Les fers et machines à repasser indiquent souvent les fibres correspondant à chaque température. Le textile ne supporte pas le repassage. Il est fortement déconseillé d’utiliser un fer à repasser.

Bon à savoir À moins de disposer d’un fer à température fixe, il est conseillé de débuter sa séance de repassage par les textiles les plus fragiles, à repasser aux plus basses températures, et de terminer par les articles supportant les températures les plus élevées.

Le nettoyage à sec

Certains textiles requièrent des précautions de lavage particulières. Un nettoyage à sec est parfois nécessaire : les symboles suivants sont donc des indications pour les professionnels du nettoyage à sec.

Symbole Description La lettre à l’intérieur du cercle renseigne sur les solvants ou techniques de nettoyage qui pourront être utilisés par le professionnel du nettoyage. Un cercle barré interdit le nettoyage avec solvant.

Tout comme les autres symboles, ces pictogrammes peuvent être complétés par des traits pour indiquer des restrictions sur l’action mécanique, la température ou encore l’addition d’eau dans le solvant.