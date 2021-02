Les marques de lave-linge Bosch, Miele, Whirlpool, Siemens et Electrolux sont les plus répandues chez nos lecteurs. Mais lesquelles sont les plus fiables ? Les marques allemandes sont-elles toujours celles qui obtiennent les meilleurs scores de satisfaction ? Notre enquête montre que les principaux problèmes avec les machines à laver concernent la porte et le hublot, l’essorage et les filtres.