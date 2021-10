Ingrédients indésirables dans les cosmétiques

À partir de notre appli Quelproduit et de ses données sur les ingrédients indésirables dans les produits d’hygiène et de beauté, nous avons établi des palmarès pour plusieurs catégories de cosmétiques. Les uns sont utilisés par une grande partie, voire la totalité d’entre nous : shampoings, savons et gels douche, déodorants, dentifrices et baumes à lèvres, maquillage. D’autres, comme ceux destinés à l’hygiène intime ou à la toilette des tout-petits, méritent une attention particulière. À côté des palmarès centrés sur les lieux de vente, zoom sur ces incontournables du rayon.