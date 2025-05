Un fond de teint antirides avec filtre UV en débat

Scanné des centaines de fois sur notre application QuelProduit, Liftactiv Flexiteint semble être un incontournable de toute trousse à maquillage. Et pour cause, il propose une formule 3 en 1 : « couvrance », effet lifting et filtre SPF 20, le tout en 5 teintes. Pourtant, l’un de ses ingrédients pose question. Il s’agit de l’éthylhexyl méthoxycinnamate, un filtre anti-UV d’origine synthétique. Si la Fédération des entreprises de la beauté l’annonce « sûr pour la santé humaine », il est ciblé par Que Choisir car soupçonné de générer une perturbation des œstrogènes et de la fonction thyroïdienne.

À noter : le produit n’est plus en ligne sur le site officiel de Vichy, mais reste disponible dans plusieurs réseaux de distribution, comme sur les sites de Nocibé ou E. Leclerc.

Un baume à lèvres à la composition incertaine

Qui ne grignote pas son stick à lèvres au fil de la journée ? Le seul disponible sur le site de Vichy, le baume à lèvres teinté Naturalblend présente plusieurs avantages : belles teintes rosées et hydratation. Seul bémol dans sa composition, la présence de dioxyde de titane. Dangereux pour la santé, cet ingrédient a été interdit en janvier 2020 dans les denrées alimentaires.

Des crèmes solaires aux ingrédients suspectés d’effet perturbateur endocrinien

Le 1er janvier est entrée en vigueur une loi réglementant l’usage de l’homosalate. Cette substance souvent utilisée comme filtre UV dans les crèmes solaires est suspectée d’agir en perturbateur endocrinien, et sera limitée aux produits pour le visage et à la concentration maximale de 7,34 %. On la retrouve (alliée à un autre filtre UV mis en cause par une équipe de chercheurs de la Sorbonne, l’octocrylène) dans 4 produits de la gamme Capital Soleil : la crème UV Age Daily SPF 50, le matifiant 3 en 1 SPF 50, le lait antisable SPF 50 et la BB Émulsion toucher sec SPF 50. Si 3 de ces crèmes sont identifiées comme produits pour le visage, le lait antisable semble davantage s’indiquer, par sa contenance (300 ml) et son attribut « antisable », comme un cosmétique pour le corps.

Un déodorant irritant

Peaux sensibles, attention ! Même s’il se vante da « texture douce » et se promet « idéal pour les peaux fragiles », le déodorant 24 heures « toucher sec » en stick n’est pas sans reproche. Il contient du sodium lauryl sulfate, un tensioactif bien connu pour être particulièrement irritant chez certains.

Une gamme anti-acné à surveiller

Particulièrement présente sur les réseaux sociaux, la gamme Normaderm (des milliers d’hashtags sur Instagram) propose des soins de la peau pour lutter contre l’acné hormonale. Promettant de ne pas vous laisser seul avec vos boutons, elle faisait figure de pionnière grâce à des campagnes de pub autour de l’acceptation de soi. Malheureusement, comme de nombreux produits anti-acné, plusieurs flacons de la gamme (gommage + nettoyant + masque 3 en 1, SOS pâte antiboutons au soufre, sérum anti-imperfections probio-BHA, gel nettoyant purifiant intense…) contiennent de l’acide glycolique. Cette substance a été signalée comme préoccupante par l’Académie nationale de médecine en juin 2024. En effet, l’Académie a remarqué un risque d’insuffisance rénale aiguë pouvant se manifester dans les 24 à 48 heures après utilisation de cosmétiques à base d’acide glycolique ou glyoxylique. Des résultats d’autant plus préoccupants que ces types de produits sont souvent utilisés ensemble (se laver le visage avec le nettoyant, puis appliquer le sérum et enfin cibler les boutons avec la pâte), ce qui multiplie l’exposition à la substance.

À noter : on retrouve aussi cette substance dans des produits marketés « spécial ménopause ». Chez Vichy, elle est présente dans son Bisérum Meno 5 péri- et postménopause.