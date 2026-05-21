Vendus dans des boutiques spécialisées ou sur Internet, les produits destinés aux peaux foncées et aux cheveux crépus renferment trop souvent de nombreuses substances nocives, parfois interdites.

Des ingrédients prohibés à la pelle, des molécules contestées que nul industriel digne de ce nom n’ose encore utiliser… les produits vendus dans les boutiques de cosmétiques destinés aux personnes d’origine africaine, que nous avons visitées ce printemps, affichent des compositions calamiteuses.

Les soins éclaircissants font partie des plus problématiques. D’après les témoignages que nous avons recueillis auprès des responsables de la campagne Stop dépigmentation, organisée par l’association Esprit d’ébène, nombreux sont ceux qui cherchent encore à obtenir une carnation moins foncée.

Autre phénomène, « une acné, un eczéma, un psoriasis peuvent, sur une peau foncée, engendrer des taches hyperpigmentées que les patients vont chercher à éclaircir », explique le professeur Antoine Mahé, chef du service dermatologique à l’hôpital Pasteur de Colmar (68) et fondateur du Groupe thématique peau noire de la Société française de dermatologie.

Mais les substances efficaces, qu’il s’agisse d’un éclaircissement général ou localisé, sont aussi potentiellement toxiques. Citons entre autres l’hydroquinone, dont les effets indésirables sont surtout dermatologiques (décoloration permanente de la peau ou, au contraire, hyperpigmentation paradoxale, etc.).

Et les corticoïdes, qui