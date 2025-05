Si la nécessité de protéger sa peau face au soleil n’est plus un mystère, la façon de le faire reste bien compliquée. En avril 2024, nous avons alerté les consommateurs à la suite d’un test inquiétant. Sur 13 crèmes solaires pour le visage étiquetées SPF 50 ou 50+, un tiers des produits n’assuraient pas le niveau de protection affiché. Mais la question de l’indice n’est pas le seul facteur problématique. Élargies depuis plusieurs années à un usage quotidien, les crèmes de jour avec protection solaire contiennent des filtres UV soupçonnés d’être dangereux pour la santé. Nous les avons passés au crible.

Premier arrêt au rayon crèmes hydratantes et… octocrylène. Pointé du doigt à la suite des travaux d’une équipe de chercheurs français (Centre national de la recherche scientifique et Sorbonne Université) et américains en 2021, ce filtre UV est soupçonné de se transformer au fil du temps en benzophénone, un composé suspecté d’effets génotoxiques, cancérogènes et perturbateurs endocriniens. Il est également accusé d’être dangereux pour l’environnement. Et pourtant, on le retrouve encore dans certaines crèmes comme le Soin du jour nourrissant Vital anti-rides de Nivea.

Nouvelle réglementation

Ce filtre pour le moins douteux est parfois associé à son cousin (pas moins douteux), l’homosalate, également présumé perturbateur endocrinien. Sa présence a carrément été restreinte aux crèmes pour le visage. Depuis janvier 2025, sa concentration maximale autorisée est de 7,34 %. Le duo est présent chez La Roche-Posay (Hyalu B5 SPF30 Aquagel, Effaclar duo SPF30 soin anti-imperfections).

Autre variante possible, le binôme homosalate-éthylhexyl méthoxycinnamate présent dans la crème Hydra Finish de Guinot. Ce filtre UV pose également question. Présenté par la Febea (fédération des entreprises de la beauté) comme « sûr pour la santé humaine », il est pourtant soupçonné d’agir en perturbateur endocrinien non seulement sur les œstrogènes, mais aussi sur la fonction thyroïdienne. L’ingrédient est également présent dans les compositions de certaines crèmes d’Erborian (CC Dull Correct à la Centella asiatica, CC Crème à la Centella asiatica) et d’Embryolisse (Voile illuminateur de teint – BB Cream).