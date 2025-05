Nettoyage à l’huile, nettoyage à base d’eau, exfoliants, toners (lotions toniques), essences, sérums et ampoules, masques en feuilles, soins pour le contour des yeux, crèmes hydratantes et protections solaires : selon le site Ma petite Corée, il ne faut pas moins de 10 étapes pour réaliser la fameuse « skin care » coréenne. Une routine souvent onéreuse qui promet d’accéder au graal : la « glass skin », une peau parfaitement lisse au teint diaphane. Mais essayer d’obtenir une peau au reflet de porcelaine n’est pas anodin. Nous avons analysé quelques produits.

Exfolier et resserrer les pores

Au cœur de la croyance « skin care » : la purification. Nettoyez, enlevez l’excès de sébum et récurez votre peau pour « resserrer les pores », vous aurez déjà réalisé un bon tiers de la routine. Si aucun gel moussant n’a retenu notre attention parmi les produits de marque coréenne passés au crible, quelques toners (Green Plum Refreshing Toner de Beauty of Joseon, AHA 7-Whitehead Power Liquid et Clarifying Treatment Toner de Cosrx) et exfoliants (Skin Hero Peeling au ginseng d’Erborian) apparaissent problématiques. Dans leur composition, on retrouve – comme pour beaucoup de produits aux promesses antitache et peau parfaite – de l’acide glycolique. Cette substance a été signalée comme préoccupante par l’Académie nationale de médecine le 6 juin dernier. En effet, l’Académie a remarqué un risque d’insuffisance rénale aiguë pouvant se manifester dans les 24 à 48 heures après l’utilisation de cosmétiques à base d’acide glycolique ou glyoxylique.

Contour des yeux et hydratation

Après l’agression, place à la douceur. Ou plutôt à l’impression de douceur. Que cela soit dans des masques, dans des crèmes de jour ou dans des protections solaires, de nombreux produits marketés « skin care » coréenne comportent du cyclométicone. Cet émollient utilisé pour assouplir et adoucir la peau en agissant comme un lubrifiant est en partie composé de cyclopentasiloxane et cyclotétrasiloxane, tous deux suspectés d’avoir des propriétés perturbatrices endocriniennes. Il est quasiment omniprésent dans les soins hydratants d’Erborian (Yuza Double Lotion, Ginseng Infusion Total Eye [crème contour des yeux], crème de jour Ginseng Infusion, Bamboo Crème Frappée [crème de jour tonifiante], Matte Crème [base de teint matifiante], crème Pink Primer & Care, soin hydratant Yuza Sorbet [émulsion légère], B Eye Touche Parfaite [soin contour des yeux], Glow Crème [base de teint illuminatrice] et Sleeping BB Mask) mais aussi dans la crème de jour Vitamin Tree Water Gel de I’m From. On le rencontre également en combo gagnant avec l’éthylhexyl méthoxycinnamate, un filtre anti-UV suspecté de perturber les œstrogènes et la fonction thyroïdienne, dans l’Aloe Soothing Sun Cream SPF50+ de Cosrx, le Cica Clearing BB Cream de Purito et 3 crèmes Erborian (la CC Dull Correct à la Centella asiatica, la CC Crème à la Centella asiatica et le soin illuminateur contour des yeux CC Eye Clair). Enfin, Some By Mi propose une formule tout aussi douteuse dans son Retinol Intense Eye Cream : du cyclopentasiloxane associé au BHA, un antioxydant classé « cancérogène possible » selon le Centre international de recherche sur le cancer.

Les soins de nuit

« Depuis que je l’utilise, je ne l’ai jamais lâché, cela fait des années, clairement je suis mariée à ce produit ! », « Le lendemain, j’avais des lèvres toutes douces », « Je ne vous rendrais vraiment pas service si je ne vous parlais pas de ce produit ! »… Même s’il ne fait pas à proprement parler partie de la fameuse « korean skin care routine », on ne pouvait pas passer à côté du produit coréen viral des réseaux : le Lip Sleeping Mask de Laneige. Et pour cause, ce masque de nuit pour les lèvres coche toutes les cases des substances nocives. Il comporte des ingrédients de la famille des huiles minérales et hydrocarbures de synthèse (hydrogenated polyisobutene, polybutene, microcrystalline wax, synthetic wax), du BHT, un antioxydant en cours d’étude pour la réévaluation de ses effets sur le système hormonal, la reproduction et une éventuelle action cancérogène, ainsi que du dioxyde de titane, une substance interdite dans les denrées alimentaires. De quoi tiquer quand on lit sur l’étiquette les parfums – mangue, bonbon ourson, fruits rouges, vanille, sweet candy – dont les saveurs appellent à la consommation orale du produit. Côté soins de jour, on remarque également les ingrédients hydrogenated polyisobutene, polybutene, microcrystalline wax et synthetic wax dans la version gloss du Lip Glowy Balm.