Sur son site, la marque cosmétiques de Selena Gomez met en avant les composants naturels de ses produits. Mais derrière ce marketing bien huilé se cachent dans certains produits des ingrédients plus proches de la pétrochimie que les pétales de gardénia et de nénuphar blanc.

« En l’honneur de la journée mondiale de la Santé mentale, nous sommes fiers de reverser 100 % des ventes mondiales de Rare Beauty […] afin d’améliorer l’accès aux services de santé mentale », annonçait l’enseigne Sephora, l’un des premiers revendeurs français de la marque, début octobre, sur son compte Instagram. Sous-entendu à peine caché : vous voulez rendre le monde meilleur ? Achetez un rouge à lèvres estampillé Selena Gomez ! Combo gagnant, selon Rare Beauty, les cosmétiques de la superstar sont idéaux pour le soin de la peau, ou « skin care ». Huile de jojoba pour « hydrater et créer une barrière protectrice », beurre de karité pour « aider à retenir l’humidité des lèvres » et mélange de lotus, gardénia et nénuphar blanc pour « apaiser, calmer et nourrir »… Décidément, Selena Gomez mérite bien d’être, en partie grâce à son entreprise de beauté, l’une des plus jeunes milliardaires américaines.

Selena Gomez sur le compte Instagram de Sephora.

Mais derrière les graines de jojoba et autres miracles de la nature, on retrouve dans certains produits de Rare Beauty des ingrédients indésirables selon notre application QuelProduit. À commencer par une partie de la gamme pour les lèvres « Lip » dont les doux noms – With Gratitude ou Stay Vulnerable – ne réussissent pas à faire oublier une composition faite, entre autres, d’huiles minérales (ceresin, cera microcristallina) ou d’hydrocarbures de synthèse (hydrogenated polyisobutene). Ces substances produisent des résidus soupçonnés, quand ils sont ingérés, de s’accumuler dans l’organisme pour créer des effets indésirables (réactions inflammatoires, etc.). Un problème de taille pour des cosmétiques présents dans 3 produits de la marque que l’on doit appliquer sur les lèvres : le baume à lèvres With Gratitude, le baume à lèvres brillant Stay Vulnerable et l’huile à lèvres teintée Soft Pinch.

Ingrédient interdit et liquide vaisselle

Autre point noir, la crème hydratante teintée identifiée sur le site de Sephora sous le nom anglais Positive Light Tinted Moisturizer. Cette crème n’est plus présente sur le site officiel de Rare Beauty, mais elle est encore disponible dans des réseaux de distribution français dans lesquels on peut lire en troisième position dans la liste des ingrédients « homosalate », une molécule considérée comme perturbateur endocrinien. Elle est interdite dans les crèmes solaires depuis le 1er janvier 2025 et sera autorisée uniquement dans les crèmes pour le visage à une faible concentration (7,34 %).

Enfin, on remarque l’usage du sodium lauryl sulfate dans la recette du liner mat liquide « traits parfaits ». Essentiellement exploitée comme tensioactif, cette substance est célèbre pour son pouvoir détergent, mais aussi pour être particulièrement irritante chez certains. Alors, bien que le site de Rare Beauty vante les 800 poils végans de cet eyeliner à pas moins de 24 € pièce, on ne peut que rester inquiet d’appliquer sur nos yeux un ingrédient utilisé aussi dans la fabrication de liquide vaisselle.