Le deuxième plus grand distributeur de France propose sous sa propre marque de nombreux cosmétiques à des tarifs attractifs. Mais certains de ces produits présentent des risques pour les enfants, et les familles feraient mieux d’en choisir d’autres.

Les prix sont alléchants : moins de 3 € pour un lot de 2 sticks à lèvres, moins de 2 € le pot de crème… Mais la prudence, et une lecture soigneuse des étiquettes, s’imposent au rayon cosmétiques de Carrefour. Car le distributeur ne semble pas très à cheval sur la formulation de certains cosmétiques commercialisés sous sa marque.

D’après les informations disponibles en ligne, et l’analyse menée par nos experts, de nombreux produits Carrefour contiennent du phénoxyéthanol. Inoffensif pour les adultes et les femmes enceintes, ce conservateur est loin d’être sans danger pour les enfants de moins de 3 ans. Réévalué en 2012 par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), l’ingrédient a même été jugé hématotoxique et hépatotoxique (toxique pour le sang et le foie). Mais l’ANSM n’a que le pouvoir de donner son avis, que les industriels peuvent ignorer.

Carrefour ne semble pas avoir pris ces alertes en compte. Le produit le plus problématique est sans aucun doute le papier toilette humide Carrefour sensitive, qui contient du phénoxyéthanol, alors que l’ANSM recommande d’éviter cette molécule pour tous les soins du siège. L’ingrédient se retrouve également dans une crème de soin hydratante Carrefour Soft que l’on serait tenté d’utiliser chez le tout-petit tant la promesse de naturel de l’huile de jojoba inspire confiance. Sans compter un lait pour le corps Carrefour Soft qui complète la formule avec 3 allergènes.

Le stick à lèvres du distributeur tombe également dans les écueils de sa gamme, avec une composition comportant des huiles minérales. Des ingrédients susceptibles d’être cancérogènes pour les enfants comme les adultes, et de s’accumuler dans l’organisme en créant des réactions inflammatoires dont les conséquences exactes restent inconnues.

Les personnes à la peau sensible se méfieront enfin de la mousse coiffante boucles du distributeur qui contient du sodium lauryl sulfate, un irritant que les chercheurs utilisent en laboratoire pour générer des dermatites.