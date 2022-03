Il consiste à recueillir l’avis des panélistes sur l’utilisation des shampoings solides. Les questions portent sur la facilité d'utilisation (prise en main du savon notamment), l’évolution du savon dans le temps (fond-il trop vite ?), la quantité de mousse, le rinçage, le parfum, l’efficacité du lavage, le résultat sur les cheveux (douceur, volume, démêlage, etc.), en résumé tout ce qui fait qu’un shampoing se révèle agréable à utiliser.

22 personnes ont utilisé et jugé chaque produit, puis elles ont précisé si elles seraient prêtes à l’acheter.

Le test consiste à laver quotidiennement des têtes à coiffer (coupe de cheveux mi-longs) avec l’ensemble des shampoings solides ainsi qu’avec un flacon de shampoing liquide. Entre chaque lavage, les shampoings solides sont posés sur une grille pour pouvoir sécher.

Nous avons relevé les allergènes signalés sur les étiquettes.

L’effet des ingrédients sur l’environnement est analysé grâce aux données sur la toxicité pour les organismes aquatiques, la dégradabilité ou encore le caractère bioaccumulable.

L’effet de l’emballage sur l’environnement est étudié sur la base du type de matériau employé (recyclé ou non) et du ratio contenu/contenant.

Fonctionnement du service de comparaison

Les produits et services sont classés selon les résultats obtenus lors de nos tests à partir d’un protocole établi par nos experts. Les résultats sont publiés selon un classement basé sur les qualités intrinsèques des produits et sur celles des prestations de service, sans aucune autre considération. Nous achetons de façon anonyme tous les produits que nous testons, nous n’avons aucun lien avec les fabricants, fournisseurs ou distributeurs des produits et services testés, à l’exception des autorisations données par Bureau Veritas Certification conformément aux règles de La Note Que Choisir. Notre classement est totalement indépendant, aucune relation commerciale avec les fabricants, fournisseurs ou distributeurs ne peut avoir d’impact sur ce dernier. Les prix indiqués et les informations sur la disponibilité des produits mentionnés sur notre site sont fournis à titre indicatif et sont actualisés tous les jours. L’offre de produits et services étant pléthorique, nous ne prétendons pas pouvoir tester l’exhaustivité d’un marché. Nous sélectionnons les produits et services les plus représentatifs d’un segment de marché.