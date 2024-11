La précision de la température de l’eau est essentielle pour révéler les saveurs les plus délicates des boissons chaudes. Les amateurs de thé et de café apprécient les bouilloires à température réglable, qui chauffent l’eau aux températures préconisées. Dans ce test comparatif, nous avons évalué l’ergonomie, la rapidité de chauffe et la consommation électrique de bouilloires à température réglable, mais aussi de bouilloires plus simples (qui portent l’eau à ébullition), pour vous aider à faire un choix éclairé.