Comparatif Bouilloires électriques Voir le comparatif

Performances

Après avoir relevé les caractéristiques de l’appareil, le laboratoire met 1 l d’eau à 15 °C à chauffer, mesure le temps écoulé jusqu’à ce que la bouilloire bascule en « off », note la température atteinte (autour de 100 °C) et la consommation électrique.

Le même essai est effectué en remplissant la bouilloire à son niveau minimum.

Le laboratoire chauffe à nouveau 1 l d’eau à 15 °C, mesure le temps pour atteindre la température du 1er essai et le temps pour basculer en « off ». Certains modèles continuent de chauffer inutilement l’eau pendant plusieurs secondes, d’autres s’arrêtent dès que la température de consigne est atteinte. La consommation électrique est relevée.

Lorsque la bouilloire peut être réglée à différentes températures, on mesure la température interne lorsque la bouilloire s’arrête en utilisant les 3 réglages suivants : température minimum, pour le thé vert (70-80 °C) et pour le café (90-95 °C).

Les essais sont effectués 2 fois en laissant la bouilloire refroidir à température ambiante entre les deux. La moyenne des écarts est prise en compte.

Pour évaluer la résistance à l’entartrage, 20 cycles de chauffe sont effectués. On observe la quantité de tartre bloquée dans le filtre anticalcaire.

L’eau est dégustée 24 heures après avoir été ébouillantée.

Facilité d’utilisation

La facilité d’utilisation est passée en revue : manuel d’utilisation, facilité d’emploi (remplissage, manipulation), commandes, rangement, nettoyage. On s’assure que l’on ne se brûle pas, que la bouilloire ne goutte pas, que la manipulation est agréable et l’utilisation intuitive et claire.

Pour les modèles connectés, la facilité de connexion et d’utilisation est évaluée.

Qualité de fabrication

La qualité de fabrication est examinée. La sécurité électrique et thermique est vérifiée. Au niveau sécurité, certaines mauvaises utilisations sont aussi analysées : fonctionnement à vide, sans couvercle, avec 20 % d’eau en plus.

Le bruit en fonctionnement est évalué par 3 experts et mesuré à 0,50 m.

La consommation électrique en veille est mesurée.

Entretien Faites chauffer de l’eau dans votre bouilloire, et voilà, vous avez un invité surprise : le calcaire ! Si le filtre anticalcaire présente un maillage un peu trop large, attendez-vous à une tasse de « thé au tartre ». De plus, les dépôts les plus importants gênent la détection de la température et augmentent la consommation électrique de la bouilloire. Pour éviter ces désagréments, pensez à la détartrer régulièrement. Pas besoin de produit chimique onéreux : cela se fait simplement avec un peu de patience et du vinaigre blanc ou de l’acide citrique dilué. Un bon rinçage et la bouilloire est comme neuve !