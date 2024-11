Pour les buveurs de thé et les adeptes de la bouillotte, la bouilloire électrique est un incontournable qui porte rapidement de l’eau à ébullition. Les appareils à température réglable apportent un plus, en proposant des paliers de chauffe intermédiaires entre 40 et 90 °C.

En résumé Pour chauffer de l’eau à haute température sans mobiliser une plaque à induction, la bouilloire électrique est une option bon marché.

Les bouilloires à température réglable s’adaptent à tous les besoins : 40 à 50 °C pour une soupe déshydratée ou un café instantané, 70 °C pour un thé vert en feuilles, 90 °C pour un thé noir classique ou un café filtre.

Les bouilloires en plastique sont résistantes et peu chères, mais la migration de particules dans l’eau chaude peut justifier le choix de l’Inox ou du verre.

Chauffer l’eau dans une casserole sur une plaque à induction est plus rapide qu’avec une bouilloire électrique, mais consomme davantage d’électricité.

Même si les modèles à double paroi sont plus discrets, une bouilloire électrique fait du bruit dans une cuisine.

Pourquoi acheter une bouilloire électrique ?

Si on a besoin d’eau chaude plusieurs fois par jour pour préparer du thé ou des infusions, ou encore pour remplir une bouillotte, une bouilloire s’acquitte de cette tâche rapidement. Après un simple appui sur le déclencheur, l’eau se met à chauffer grâce à une résistance qui transforme l’électricité en chaleur et atteint, en 3 minutes environ, l’ébullition, ou la température demandée s’il s’agit d’une bouilloire réglable. En comparaison, une casserole d’eau occupe une place sur la table de cuisson, et ne s’arrête pas automatiquement : il faut garder un œil sur elle et stopper la plaque au bon moment pour éviter de consommer trop d’électricité. En plus, il est impossible d’obtenir une température intermédiaire, à moins de disposer d’un thermomètre pour surveiller la montée en température. Enfin, remplir une bouillotte à partir d’une casserole expose à un risque de brûlure !

Les inconvénients des bouilloires électriques

Le volume d’eau chauffée est limité à la capacité maximale. Cela peut être insuffisant pour en préparer une grande quantité.

Si le niveau d’eau maximal n’est pas respecté, des débordements d’eau très chaude peuvent survenir, avec un risque de brûlure.

L’induction est plus rapide qu’une bouilloire pour porter beaucoup d’eau à ébullition, mais consomme plus d’énergie.

Le bruit généré pendant que l’eau chauffe.

Le prix des bouilloires électriques

Les prix démarrent à 10 € pour une bouilloire basique d’entrée de gamme et peuvent atteindre 250 € pour un modèle design de marque, la majorité des produits tournant autour de 30 €. Il faut compter entre 30 € et 290 € pour une bouilloire à température réglable, le cœur de marché se situant autour de 70-80 €.

Deux familles de bouilloires

Les bouilloires simples, suffisantes pour se préparer un thé noir en sachet ou une soupe instantanée, ont longtemps dominé le marché. Une simple pression déclenche leur fonctionnement. On trouve dans cette catégorie les bouilloires de voyage, de contenance réduite, qui se casent dans une valise.

Les bouilloires réglables, longtemps vendues uniquement chez les marchands de thé et limitées à 2 ou 3 modèles, se trouvent aujourd’hui facilement dans les grandes surfaces, sur Internet et dans les magasins spécialisés. Selon les marques, la fourchette de températures varie : de 40 à 100 °C sur certaines, de 60 à 100 °C pour la majorité.

Les bouilloires-théières

Quelques modèles de bouilloires comportent un filtre pour faire infuser des feuilles de thé ou de plantes directement dedans. Pas besoin de théière, la bouilloire s’occupe de tout de A à Z. Pratique, à condition de ne pas avoir besoin de la bouilloire pour un autre usage, car on ne peut pas y faire chauffer de l’eau tant que le breuvage n’est pas terminé. Et, quand on passe d’un type de thé à un autre, il faut veiller à bien nettoyer le filtre et la bouilloire pour limiter le mélange des saveurs.

Les bouilloires col de cygne

Si, en plus d’aimer le thé, vous êtes amateur de « slow coffee », vous ferez d’une pierre deux coups en optant pour une bouilloire col de cygne adaptée aux deux usages. Ce type d’appareil chauffe l’eau comme n’importe quelle bouilloire électrique réglable mais, en plus, le bec verseur fin et long ralentit le versement du liquide, ce qui améliore sa répartition sur le café dans le filtre.

© iStockphoto

Verre, plastique ou Inox

Les fabricants utilisent 3 types de matériaux.

Le plastique résiste bien aux chocs et est plus léger à l’usage, deux qualités importantes pour un appareil destiné à être manipulé quotidiennement. Mais le risque de contamination de l’eau chaude par des microparticules et des polluants comme les bisphénols légitime le choix de l’Inox ou du verre.

L’Inox a l’avantage d’être robuste, facile à entretenir et dénué de tout soupçon de pollution, en dépit d’un look un peu austère.

Les bouilloires en verre sont souvent jugées plus jolies, car on peut voir l’eau chauffer. Attention toutefois, elles sont par définition plus fragiles et plus lourdes. Et la transparence dévoile tout, y compris les traces de calcaire…

Une affaire de puissance ?

Sur le papier, plus la puissance est élevée, plus l’eau chauffe vite. D’ailleurs, les modèles « rapid boil », peu présents en France, affichent une puissance de 3 000 W. Concrètement, les fabricants adaptent la puissance des bouilloires à leur contenance. Au-dessus de 1,7 l, la puissance est de 2 400 W, de 2 200 W entre 1,2 et 1,5 l et de 2 000 W pour 1 l. Les fluctuations autour de ces valeurs influent sur la vitesse de chauffe… et la consommation d’électricité !

Quelle consommation d’électricité ?

Porter 1 l d’eau à ébullition en utilisant une bouilloire électrique consomme en moyenne 108 Wh, pour un temps de préparation de 3 min 48 s. Nous avons comparé ces chiffres à ceux obtenus lors de nos essais de plaques de cuisson à induction : chauffer de l’eau dans une casserole non couverte sur une plaque en mode boost consomme 120 Wh. Mais c’est aussi plus rapide, et de loin ! Attention toutefois, la bouilloire s’arrête automatiquement dès que l’eau arrive à température, ce n’est pas le cas de la plaque à induction, qui risque de consommer encore plus si personne n’est là pour l’éteindre au bon moment.

Plusieurs modèles proposent une option de maintien de la température. Pratique pour les têtes en l’air qui répondent au téléphone en oubliant qu’elles ont mis de l’eau à chauffer : il n’est plus nécessaire de relancer la machine. Mais cela augmente la consommation d’électricité.

Le niveau sonore des bouilloires électriques

Fatalement, une bouilloire en fonctionnement fait du bruit. Il faut en tenir compte, surtout si elle est branchée dans une cuisine ouverte. Cette nuisance est limitée avec un modèle à double paroi qui amortit un peu le bruit généré en fonctionnement. En bonus, avec ce système, l’isolation est meilleure : le risque de brûlure est moindre et l’eau reste chaude plus longtemps.

Les points à vérifier en matière d’ergonomie

Poignée

Qu’elle soit ouverte ou fermée, veillez à ce que la prise en main soit bonne.





Volume

Opter pour le volume maximal est tentant, mais ayez en tête qu’une bouilloire pleine pèse lourd. Mieux vaut vous en tenir à vos besoins. Un litre est souvent suffisant, les tasses et théières dépassant rarement cette capacité. À l’inverse, attention aux modèles dont le niveau minimum est de 0,4 l : vous ne pourrez pas vous contenter de faire chauffer de l’eau pour un seul mug. Mieux vaut opter pour un minimum à 0,2 l.

Socle

Les bouilloires d’un seul tenant se font rares. Celles dissociables de leur socle sont monnaie courante. Les plus ergonomiques sont dotées d’un socle pivotant à 360°, la bouilloire est alors adaptée aux droitiers comme aux gauchers.





© sergojpg - stock.adobe.com

Couvercle et ouverture

Un couvercle solidaire évite d’avoir à chercher où le poser ou de le perdre. Revers de la médaille, le remplissage est parfois moins aisé et le nettoyage nécessite quelques contorsions. Afin de faciliter l’opération, l’ouverture doit être assez large pour laisser passer une main et son éponge.

Commandes

Plusieurs systèmes coexistent (boutons ou molette sur la poignée, sur le socle ou sur la bouilloire). Quelques modèles à température réglable sont équipés d’un écran.

Parois froides

Elles limitent le risque de brûlures, une option à considérer s’il y a des enfants à la maison pour éviter tout accident.

À la longue, le calcaire est l’ennemi de votre bouilloire. Pour limiter ses méfaits, choisissez une machine dont la résistance n’est pas directement au contact de l’eau. Ainsi, le calcaire ne pourra pas se déposer dessus. Une résistance entartrée consomme plus d’énergie pour chauffer l’eau. Le détartrage régulier de la bouilloire est nécessaire pour garantir notamment le bon fonctionnement du thermostat.

Un filtre amovible équipe le plus souvent les bouilloires : il évite de trouver de la poudre ou des cristaux de calcaire dans sa tasse de thé. Il est plus ou moins solide selon qu’il est en plastique ou en Inox, plus ou moins efficace selon la finesse de la maille utilisée.