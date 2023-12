Cafetière à expresso avec broyeur à grains

Cafetière automatique ou cafetière à capsules, laquelle choisir ? Alors que les machines à capsules ont rapidement conquis les foyers, les cafetières à expressos avec broyeur à grains font leur grand retour avec une double promesse : plus de saveurs qu’un café filtre classique, et moins de déchets qu’une cafetière à dosettes ou capsules. Ces machines équipées d’un broyeur à grains ont longtemps été onéreuses, mais leur démocratisation a tiré les prix vers le bas : il en existe désormais à partir de 300 €. Les modèles les plus haut de gamme dépassent les 800 € et permettent de préparer le café selon ses goûts ainsi que d’autres boissons. Cet investissement assez élevé est compensé par un coût de revient à la tasse deux à trois fois inférieur à celui d’un expresso en dosette.

En résumé Les cafetières expressos avec broyeur à grains, aussi appelées robots café, cafetières automatiques ou cafetières full auto, s’adressent aux amateurs ou gros consommateurs de café : elles permettent de choisir l’arôme, l’intensité et la longueur de son café.

Leur prix, à partir de 300 € et jusqu’à 1 500 voire 2 000 €, est élevé. Néanmoins, les cafetières les moins chères sont fiables et le prix plus bas du café en grains par rapport aux capsules ou dosettes rend l’investissement rentable au bout de quelques années.

Les options les plus intéressantes des cafetières avec broyeur sont celles qui permettent de varier les boissons (expresso, cappuccino, thé, boissons lactées…) et celles qui facilitent l’entretien de la machine.

Contrairement aux apparences, l’utilisation de ces machines est très simple.

Le café en grains, redevenu tendance, gagne du terrain dans les rayons. Il est donc aisé de s’en procurer.

Qu’est-ce qu’une cafetière automatique ?

La cafetière automatique, aussi appelée cafetière full auto, expresso broyeur ou robot café, est une cafetière permettant de réaliser des cafés expressos avec un broyeur à grains. C’est la version grand public des machines à café professionnelles présentes de longue date dans la restauration et dans les cafés.

Concrètement, après avoir rempli le bac à grains de la machine, vous pressez une touche et vous récupérez votre boisson sans manipulation supplémentaire. Son intérêt par rapport à une cafetière à filtres ou une cafetière à capsules est la saveur (et l’odeur !) particulière du café fraîchement moulu. En outre, par rapport à une cafetière à dosettes ou capsules, elle évite d’être prisonnier d’un format particulier de dosettes et génère moins de déchets. Elle permet de choisir son café librement parmi l’offre en grains : si vous voulez tester des cafés rares, l’offre en boutiques spécialisées ou en ligne est très variée.

Le fonctionnement de base d’une cafetière automatique se rapproche de celui des autres types de cafetières : il s’agit tout simplement de faire passer de l’eau chaude dans du café moulu ! Les étapes sont les suivantes :

Lorsque l’utilisateur presse le bouton pour commander son café, la machine à café fait tomber une partie des grains dans le broyeur intégré et les moule avant de les envoyer dans la chambre de percolation.

En parallèle, une pompe aspire de l’eau dans le réservoir : elle passe par un débitmètre (qui mesure le volume d’eau qui y passe) et se dirige, grâce à une électrovanne, vers une chaudière. Celle-ci chauffe l’eau qui est ensuite envoyée vers la chambre de percolation.

La chambre de percolation est l’endroit où l’eau s’infuse à travers la mouture de café (ou la capsule s’il s’agit d’un autre type de machine). Le café y est compressé sous forme d’une petite galette, dans le filtre à café. L’eau chaude est envoyée sous pression à travers le café et se charge de ses arômes, avant de se diriger vers la tasse.

Lorsque le volume de café demandé est atteint, l’électrovanne se coupe et le circuit se purge : cela explique pourquoi de l’eau peut arriver dans le bac de récupération. Lorsque la machine est en veille, seule la chaudière continue à fonctionner, pour limiter le temps de chauffage du café suivant.

Quelle est la pression optimale pour un expresso ? Le vendeur vous expliquera probablement en magasin que la pression atteinte par la machine est à prendre en compte : il faut en effet une pression minimale pour que les arômes du café soient extraits, une valeur élevée peut donc être jugée comme étant la condition première pour faire un bon café. Un café sous-extrait délivrera moins d’arômes et sera plus clair. Mais attention à ne pas vous faire avoir par des chiffres très élevés. D’une part, nos tests de cafetières montrent que les chiffres annoncés par les fabricants (jusqu’à 15 bars) ne sont pas toujours atteints dans la réalité. D’autre part, les pressions réelles les plus fortes ne donnent pas les meilleurs expressos : la pression considérée comme optimale pour un expresso est de 9 bars. Elle permet d'extraire au mieux les arômes et les saveurs du café, tout en lui donnant une belle crema. Une pression supérieure à 9 bars peut se révéler trop agressive et entraîner une extraction excessive, ce qui donnera un expresso amer et désagréable.

Une cafetière auto convient-elle à votre profil ?

Contrairement aux apparences, la cafetière auto n’est pas réservée aux experts. Son utilisation est simple, d’autant qu’il est souvent possible de programmer des profils ou des recettes préférées pour ne plus avoir à effectuer de réglages à chaque café.

Néanmoins, son encombrement et son prix à l’achat peuvent rebuter. Avant de craquer, il convient donc de se poser plusieurs questions. Tout d’abord, combien de cafés buvez-vous par jour ? Sous un certain seuil, l’achat de la machine sera difficile à rentabiliser (voir plus bas). Aussi, quel type de café buvez-vous le plus souvent ? S’il s’agit de cafés très longs, une cafetière filtre sera plutôt recommandée. En résumé, la cafetière auto se destine surtout aux grands amateurs d’expressos, du ristretto au lungo. Mais attention : la cafetière à capsules a l’avantage de permettre de changer de café à chaque capsule, en fonction de ses envies. Rien de tel avec une cafetière auto, où il faudra attendre que le bac à grains soit vide avant de changer de type de café. Certains modèles, pour pallier ce désagrément, disposent de deux bacs à grains distincts.

Pour les consommateurs inquiets à l’idée d’acheter une machine tout automatique, certains fabricants (Philips, Melitta, Severin…) proposent des cafetières hybrides, avec un filtre pour le café moulu ainsi qu’un broyeur pour les grains. Ces machines possèdent moins d’options que les tout-automatiques, mais leur prix plus faible – à partir de 150 € – en font une bonne alternative pour ceux qui rechignent à moudre leur café quotidiennement.

Un encombrement conséquent © delonghi.com Attention, les full auto affichent des dimensions respectables. Réservez-leur un espace de 35 cm de hauteur, 20 à 30 cm de largeur et 30 à 50 cm de profondeur selon les modèles, soit la place demandée par deux cafetières à filtres standard. Au-delà de votre profil de consommateur, vérifiez donc que vous disposez de la place nécessaire pour accueillir la bête !

Le prix d’une cafetière automatique

Ces cafetières restent chères, mais les prix sont en baisse. Certaines marques, dont Beko, Delonghi, Philips et Krups, en proposent à moins de 500 €, voire à moins de 300 € pour des modèles de chez Beko et Delonghi. D’autres marques, comme Jura, Miele, Saeco ou Siemens peuvent dépasser les 800 € et même atteindre les 1 500 €. À ce niveau de prix, les matériaux avec lesquels les machines sont fabriquées et leurs finitions sont de meilleure qualité (Inox, acier brossé…). Elles embarquent aussi plus d’options, notamment en termes de diversité de boissons proposées (cappuccino, cafés glacés…). Néanmoins, notre comparatif de cafetières montre que lorsqu’il s’agit simplement de faire un café, les modèles les moins chers s’en sortent aussi bien que les plus haut de gamme.

Une cafetière automatique est-elle plus rentable qu’une cafetière à capsules ?

Le coût à la tasse est de l’ordre de 0,10 € contre 0,30 € environ avec des dosettes. À partir de 4 cafés par jour, le surcoût à l’achat est amortissable assez facilement. En effet, 1 an de café en grains vous coûtera 146 € (0,10 x 4 x 365) tandis que votre consommation de capsules sera de 438 € (0,30 x 4 x 365). En basculant des capsules vers le café en grains, il est donc possible d’économiser 292 € par an. Il peut donc être rapide de rentabiliser.

Illustration avec une cafetière à capsules à 67,50 € et une cafetière à expressos avec broyeur à grains vendue 700 € : l’écart est de 632,50 €. À 0,20 € d’économie par tasse, et pour 4 tasses par jour, le surcoût représente 2 ans et 2 mois de consommation.

Prix d’une machine automatique Durée pour rentabiliser l’achat par rapport à une cafetière à capsules à 67,50 €, avec une consommation de 4 cafés/jour Durée pour rentabiliser l’achat par rapport à une cafetière à capsules à 67,50 €, avec une consommation de 2 cafés/jour 300 € 290 jours (moins de 10 mois) 1 an et 7 mois 500 € 540 jours (18 mois) 3 ans 700 € 790 jours (2 ans et 2 mois) 4 ans et 4 mois 1 000 € 1 165 jours (3 ans et 2 mois) 6 ans et 5 mois

Type de café Coût par tasse Café filtre 0,09 € Café en grains 0,10 € Café en dosette ou capsule 0,25 à 0,50 €

Choisir un broyeur en acier ou en céramique ?

Le broyeur (ou moulin) à grains peut être en acier ou en céramique. Lorsqu'il est en acier, il a l’avantage d’être incassable, bien que sujet à l’usure, et moins cher que la céramique. Les broyeurs en céramique, eux, ne s’usent pas et surtout, ils sont plus silencieux que ceux en acier. Ils sont aussi plus chers… Autre défaut de la céramique : elle peut casser, si par exemple un petit caillou s’est infiltré parmi vos grains de café. Mais cela est très rare !

Le nombre de positions ou niveaux du broyeur dépend du modèle de la machine. Plus la machine monte en gamme, plus il y en a et plus vous aurez de chance de tomber sur le niveau de mouture qui vous convient le mieux. Mais dans les faits, vous en changerez rarement.

Les options des cafetières automatiques

Les réglages

Les cafetières à expresso avec broyeur à grains sont paramétrables en fonction de vos goûts : même les plus basiques permettent en général de régler l’intensité du café, la finesse de mouture, la température de service et la longueur de la tasse. Ce sont les réglages de base pour réaliser un café à votre goût.

Le réglage de la finesse de la mouture du café est l'un des réglages les plus importants pour préparer un café de qualité. La finesse de la mouture a une influence sur le temps d'extraction du café, qui est le processus par lequel les arômes et les saveurs du café sont libérés dans l'eau chaude. Une mouture fine permet une extraction plus longue, ce qui permet d'extraire plus de caféine et de saveurs du café. Une mouture grossière permet une extraction plus courte, ce qui donne un café plus clair et moins amer.

Deux bacs à grains

La présence de deux bacs à grains distincts est un plus si vous aimez préparer des cafés différents.

Fonctions multiboisson ou cappuccino

Les modèles les plus onéreux sont souvent multiboisson : au-delà du simple expresso, ils permettent de préparer des latte macchiato, des americano ou de délivrer simplement de l’eau chaude pour préparer un thé.

La fonction cappuccino est souvent proposée en série, avec une buse vapeur ou une carafe à lait pour ajouter de la mousse à votre boisson. Des modèles permettent, avec une seule touche, de réaliser un cappuccino, pour les personnes qui ne seraient pas à l’aise avec l’utilisation de la buse.

Possibilité d’utiliser du café moulu

Certaines cafetières acceptent le café déjà moulu (pour varier les plaisirs ou vous sauver la mise si vous êtes à court de grains) et de l’eau chaude (ce qui fait gagner du temps).

Un thermobloc pour chauffer l’eau

Concernant l’eau, il est possible de choisir un modèle équipé d’un thermobloc (grâce auquel l’eau est chauffée par une résistance) au lieu d’une chaudière, ce qui réduit le temps de préparation.

Des options pour faciliter l’entretien

Parmi les options utiles, citons le rinçage automatique à l’allumage, ainsi que le nettoyage et le détartrage automatique, qui réduisent le besoin d’entretien de la machine. Des appareils peuvent être équipés – en option – d’une cartouche filtrante qui adoucit l’eau. Une eau trop calcaire peut casser certaines saveurs (une carafe filtrante séparée peut également faire l’affaire).

Des machines plus high-tech

De plus en plus souvent, les modèles disposent d’un écran permettant d’afficher des recettes de boissons – voire d’enregistrer ses propres préférences –, des indications sur l’état de la machine (détartrage, nettoyage) et des réglages. Dernière tendance, qui tient un peu du gadget : les cafetières connectées, qui permettent de piloter sa machine depuis une tablette ou un smartphone. Les applications permettent de définir des profils d’utilisateur ou des recettes préférées, envoient des alertes quand il est temps de détartrer ou de nettoyer, donnent des conseils pour bien entretenir sa machine… Utile, mais loin d’être indispensable.

La taille des réservoirs est importante

La taille des bacs à grains et du réservoir d’eau varie du simple au triple, et celle des bacs à marc pratiquement du simple au double. Ce sont des points à prendre en compte si vous êtes un grand consommateur ou si vous appréciez les boissons longues ou lactées, car il est fastidieux de devoir remplir le réservoir toutes les trois tasses. D’ailleurs, n’oubliez pas de regarder en magasin comment se remplit le réservoir : la plupart se remplissent par le dessus, mais il arrive qu’ils soient situés sur le côté de la machine. Dans ce cas, il faudra prévoir de l’espace sur le plan de travail. Le plateau chauffe-tasse, en revanche, est selon nous un gadget inutile (et énergivore).

Le réglage du bec verseur

Les cafetières ont en général un bec verseur réglable en hauteur pour accommoder différentes tailles de tasses. Certains vont jusqu’à 15 cm, d’autres pas au-delà de 10 cm. Et vers le bas, on trouve des modèles qui ne descendent pas en dessous de 11 cm, avec un risque d’éclaboussures. Si l’amplitude est importante, c’est un plus.

Entretenir correctement sa cafetière

Lors de la première mise en route, il est conseillé de régler sa machine en fonction de la dureté de l’eau de sa région afin de réduire la fréquence du détartrage. Pour cela, certains modèles fournissent des bandes réactives permettant de mesurer la dureté de son eau.

Lors de l’utilisation, les bacs à marc et à gouttes, ainsi que, moins fréquemment, la chambre de percolation, doivent régulièrement être rincés à l’eau. Un passage sous l’eau et un séchage rapide avant réinstallation permettront de garder de bons arômes. Pendant que le percolateur est démonté, profitez-en pour gratter puis aspirer le marc de café tombé à l’intérieur de la machine, ceci afin d’éviter les surprises (moisissures...). Le bac à eau, même s’il est régulièrement rempli, doit lui aussi être nettoyé.

En théorie, tout cela n’a rien de bien compliqué, mais assurez-vous avant d’acheter une machine que les manipulations sont faciles. Les bacs à liquide sont parfois mal conçus et il est difficile de les enlever et de les porter sans en renverser une partie. Il est aussi parfois difficile d’accéder à l’intérieur de la machine pour la nettoyer.

La plupart des machines alertent l’utilisateur dès qu’il est temps de la nettoyer ou de la détartrer : il est important de ne pas se soustraire à ces tâches régulières, car l’absence d’entretien est un motif d’exclusion des garanties. Et les machines disposent de compteurs pour le vérifier.

Où se procurer du café en grains ?

La démocratisation du café en grains (13 % des Français en consommaient en 2018, selon une étude Ifop, un pourcentage en hausse) l’a rendu plus présent dans les rayons. Les grandes marques (Pellini, Café Royal, Lavazza, Illy, Carte noire, Starbucks…) ont même fait leur apparition en grande distribution. À tel point qu’il existe même des marques de distributeur (Casino, Carrefour…) de café en grains.

Attention, notre dégustation montre que ces produits vendus en grande distribution peuvent décevoir : la torréfaction est souvent trop forte pour gommer les défauts de lots de qualité irrégulière (grains pourris, trop ou pas assez mûrs…).

Si vous êtes adepte de café torréfié artisanalement, pas de panique : les torréfacteurs ont essaimé sur le territoire et étaient plus d’un millier en 2016, contre 850 en 2010 – certains possèdent un site de vente en ligne. Les épiceries fines proposent aussi des cafés rares ou atypiques. Enfin, de nombreux sites Internet se sont spécialisés dans la vente de café en grains. Certes, il coûte plus cher que le paquet acheté en supermarché, mais il affiche un prix similaire à celui conditionné en dosette, avec des tarifs oscillant entre 30 et 80 € le kilo.