Cafetières à expresso avec broyeur à grains

Les machines sont évaluées sur plusieurs programmes. La température du café, l'épaisseur de la mousse, la vitesse d’écoulement, le préchauffage, etc., sont mesurés. La différence de volume pour les cafés doubles est prise en compte. Les mousseurs de lait sont testés quand ils sont présents.

La consommation d’électricité est mesurée lors de la préparation du café et lorsque l'appareil est en veille.

Des experts évaluent la facilité d'utilisation au quotidien : remplissage, réglages, boutons…

Ils sont évalués par un jury d’experts qui se prononcent aussi sur la manipulation des bacs, réservoirs et poignées, la compréhension des pictogrammes et la facilité pour lancer deux cafés simultanés.

Le niveau sonore, les vibrations et la stabilité sont évalués par un jury lors des phases de rinçage, broyage des grains et écoulement du café.

10 experts se sont prononcés sur la couleur, la densité, l’apparence de la mousse, les arômes, l’intensité de brûlé, l’amertume et l’acidité du café.

Fonctionnement du service de comparaison

