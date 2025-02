Un vrai succès. Les capsules et dosettes de café représentent désormais plus du tiers des volumes de café vendus en grande surface. Les consommateurs sont séduits par la facilité d’emploi de ces conditionnements. Mais leurs qualités gustatives sont-elles à la hauteur du prix, nettement plus élevé que le grain et le moulu ? Pour le savoir, nous avons évalué les qualités organoleptiques de 28 références disponibles en supermarché. Nous avons aussi vérifié l’éventuelle présence de contaminants, ainsi que l’exactitude des mentions indiquées sur l’emballage concernant l’origine et la variété.