Cafés en grains

Le café en grains répond à la demande de consommateurs en quête de produits plus naturels et authentiques. Pour autant, l’offre est-elle à la hauteur de ces attentes ? Pour le savoir, nous avons analysé 22 références disponibles en grande surface, afin de détecter l’éventuelle présence de contaminants, mais aussi vérifier si les variétés et les origines annoncées sur les emballages sont exactes. Un panel de juges experts a également évalué les qualités gustatives de ces boissons, avec des appréciations contrastées.