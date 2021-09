© Adobe stock Cafetière à expresso Bien choisir sa machine à expresso

Un café chez soi comme en Italie, telle est la promesse des cafetières à expresso. Idéales pour les amateurs de cafés courts comme longs, elles sont à la fois rapides et pratiques. Mais entre les machines à dosettes souples, à capsules, à porte-filtre ou à broyeur à grains, pas facile de s’y retrouver ! Que Choisir vous guide pour vous aider à trouver la cafetière à expresso qui vous correspond.

En résumé Les cafetières à expresso permettent de préparer un café rapidement.

Il existe 4 types de machines sur le marché : les cafetières à dosettes souples, à capsules, à porte-filtre ou à broyeur à grains.

Chaque type de machine dispose d’avantages et d’inconvénients : taille, facilité d’utilisation, coût de chaque café, aspect environnemental, etc.

L’important est de choisir une cafetière adaptée à ses goûts, à son usage et à son budget.

Une cafetière à porte-filtre ou à broyeur est plus onéreuse à l’achat, mais peut être très vite rentabilisée par rapport à une cafetière à capsules.

La capacité du réservoir, la vitesse et la simplicité d’utilisation constituent des critères clefs pour choisir une cafetière à expresso.

Les fabricants proposent de plus en plus d’options, mais toutes ne sont pas utiles.

L’entretien régulier de la cafetière est indispensable pour prolonger sa durée de vie, mais aussi pour préserver tous les arômes du café.

Capsules, dosettes, porte-filtre ou broyeur ?

Répandues sur le marché, les cafetières à expresso sont avant tout prisées pour leur simplicité d'emploi et le goût du café produit. Il existe toutefois de très nombreux modèles, répartis en quatre grandes familles de machines à expresso. En ligne ou en magasin, vous pourrez ainsi trouver des :

cafetières à capsules ;

cafetières à dosettes ;

cafetières à porte-filtre ou dites « à percolateur » ;

cafetières à broyeur à grains, aussi appelées robots café, cafetières automatiques ou cafetières full auto.

Chacune correspond néanmoins à un usage et des goûts différents.

Les cafetières à capsules

Pratiques et rapides, elles fonctionnent avec des capsules de café prédosées. Certains appareils permettent également de préparer d'autres boissons comme des cappuccinos, des chocolats voire des thés et infusions, offrant ainsi la possibilité de varier les plaisirs. En raison de leur faible encombrement, elles trouvent aisément leur place sur le plan de travail et sont très simples d’entretien.

Mais si ces machines sont, pour la plupart, relativement abordables à l’achat, le prix des capsules peut rapidement faire grimper la facture. La majeure partie des marques n’accepte d’ailleurs qu’un seul type de capsule. En rayon, il est souvent possible de trouver des dosettes compatibles, mais ce n'est pas le cas pour les capsules les plus récentes (par exemple, la Vertuo de Nespresso) et les fabricants déclinent généralement toute responsabilité en cas de dommage, même si l’appareil se trouve toujours sous garantie.

Autre point négatif, les capsules, généralement en aluminium ou en plastique, engendrent d’importants déchets. Rares sont les marques à proposer leur recyclage, à l’instar du géant Nespresso. D’autant que seules 20 % d’entre elles seraient réellement revalorisées.

Avantages Inconvénients Rapidité, praticité

Faible encombrement

Budget accessible à l’achat

Entretien facile

Possibilité de choisir son café à chaque tasse Coût par tasse

Incompatibilité de certaines capsules

Impact sur l’environnement des capsules

Les cafetières à dosettes

Comme les machines à expresso à capsules, les cafetières à dosettes se distinguent par leur praticité et leur rapidité. Elles permettent de préparer une tasse de café – voire deux – simplement en appuyant sur un bouton.

Comme les appareils à capsules, certains modèles à dosettes permettent de préparer une grande variété de boissons chaudes, telles que des cappuccinos, des thés ou encore des chocolats. Leur pression est en revanche en général trop faible pour réaliser des expressos.

Contrairement aux capsules constituées de plastique ou d’aluminium, les dosettes souples sont, elles, aisément recyclables. Celles-ci sont en effet composées d’un filtre biodégradable et donc compostable.

Avantages Inconvénients Rapidité

Faible encombrement

Budget accessible à l’achat

Variété des dosettes

Dosettes recyclables

Possibilité de choisir son café à chaque tasse Coût par tasse

Impossibilité de faire de vrais expressos

Praticité (dosette à mettre et enlever à chaque utilisation)

Quelle différence entre dosettes souples et dosettes ESE ? La dosette souple – dite « universelle » – est constituée de 7 g de café torréfié moulu et non tassé entre deux feuilles de papier-filtre. Elle permet d’obtenir un café plutôt léger, proche du résultat obtenu à l’aide d’une cafetière filtre traditionnelle, la mousse en plus. Elles peuvent néanmoins être utilisées dans une machine à percolateur si vous préférez un expresso. La dosette ESE (Easy Serving Espresso) est, quant à elle, rigide : le café qui se trouve à l’intérieur est en effet tassé. Elle nécessite par conséquent une machine avec un peu de pression afin d’en extraire le café et ainsi obtenir un expresso.

La cafetière à percolateur

Le principe de la cafetière expresso avec percolateur (aussi appelée à porte-filtre) est d’utiliser de l’eau chaude à haute pression pour la préparation du café. Elle est souvent appréciée des amateurs de café, car elle permet d’obtenir de véritables expressos, à la fois riches en arôme et couverts d’une fine couche de mousse. Certains modèles proposent par ailleurs une buse vapeur permettant de préparer tous types de boissons lactées.

À noter, les cafetières à percolateur fonctionnent aussi bien avec du café moulu qu’avec des dosettes. Ce type de cafetière nécessite un entretien après chaque utilisation (nettoyage du percolateur, de la buse vapeur…).

Avantages Inconvénients Utilisable avec tous types de café moulu

Coût par tasse

Appareils utilisés dans les bistrots

Possibilité de faire de vrais expressos

Buse vapeur en option

Possibilité de compléter son utilisation avec un moulin à café

Possibilité de choisir son café à chaque tasse Nettoyage nécessaire après chaque utilisation

Budget un peu élevé à l’achat

Encombrement

Temps de préparation par rapport aux machines à capsules ou à dosettes

La cafetière à broyeur

La cafetière automatique, aussi appelée cafetière full auto, expresso broyeur ou robot café, est une machine permettant de réaliser des cafés expressos avec un broyeur à gains. Elle est considérée comme la version grand public des machines à café professionnelles qu’il est possible de trouver dans les cafés et restaurants.

Un des atouts de ces machines reste leur simplicité d’utilisation. Concrètement, il vous suffit de verser le café en grains dans un moulin, presser une touche et récupérer votre boisson sans manipulation supplémentaire.

En outre, par rapport à une cafetière à dosettes ou capsules, elle dispose d’un double avantage puisqu’elle évite d’être prisonnier d’un format particulier de dosettes et produit moins de déchets. Avec ce type de machine, il est en effet possible de choisir son café librement parmi l’offre en grains. De plus, son intérêt par rapport à une cafetière à filtres ou une cafetière à capsules réside dans la saveur ainsi que l’odeur du café fraîchement moulu.

Un bémol néanmoins, ce type d’appareils nécessite un investissement plus important que pour les autres cafetières à expresso. Mais ce coût peut être rapidement rentabilisé, en particulier si vous êtes un grand consommateur de café.

Avantages Inconvénients Utilisable avec tous types de café en grains

Saveur et odeur du café fraîchement moulu préservées

Coût par tasse

Possibilité de faire de vrais expressos

Buse vapeur en option

Possibilité de préparer différentes boissons

Nombreuses options présentes sur certaines machines

Rinçage automatique à l’allumage et à l’extinction de la machine Budget élevé à l’achat

Encombrement

Bruit du broyage des grains

Impossibilité de changer de café d’une tasse à une autre (sauf machine avec plusieurs bacs à grains)

Maintenance plus importante que les machines à dosettes et à capsules

Risque de débordement du bac récupérateur en raison du rinçage automatique

Bon à savoir. Contrairement aux idées reçues, une tasse de café filtre contient davantage de caféine qu’un expresso.

Quels critères prendre en compte ?

La taille et le poids

Avant d’acheter une machine à café, pensez à l’endroit où vous allez la placer. Si vous envisagez de la ranger après chaque utilisation, vérifiez ses dimensions et assurez-vous qu'elle soit suffisamment légère pour être déplacée facilement.

La capacité

Si vous consommez beaucoup de café, optez pour un réservoir d’eau avec une grande capacité. Par ailleurs, si vous êtes plusieurs personnes à en boire, privilégiez les appareils à double bec vous permettant de faire couler deux cafés à la fois.

La facilité d'utilisation

Avant d’acheter votre machine, assurez-vous que sa prise en main soit facile. Pensez notamment à vérifier la poignée, les boutons, le bac de récupération, le réservoir… Tenez également compte de sa facilité d’entretien.

La vitesse

Autre élément important : la durée d’écoulement de votre café. Selon les cafetières, celle-ci peut prendre plus ou moins de temps. Comptez entre une vingtaine de secondes et jusqu’à une minute et demie. À noter, le temps nécessaire pour les cafés suivants est en général plus court.

Le design

Style rétro, couleur flashy, finitions en acier inoxydable… Dans les rayons, il existe toutes sortes de cafetières à expresso. N’hésitez pas à en choisir une en fonction de vos goûts et de la décoration de votre cuisine. Selon notre enquête menée en juin 2020, les cafetières présentes sur le marché sont en effet de plus en plus fiables, vous offrant la possibilité de choisir votre appareil selon divers critères.

Et la pression dans tout ça ? Une pression minimale est indispensable pour que les arômes du café soient extraits. Néanmoins, ne cherchez pas à prendre la cafetière affichant la valeur la plus élevée. Nos tests montrent que les chiffres annoncés par les fabricants (jusqu’à 15 bars) sont souvent surévalués. Par ailleurs, ces valeurs ne sont en rien la garantie d’un meilleur café. La pression généralement considérée comme optimale pour un expresso est en effet de 9 bars.

Options utiles ou superflues ?

Selon les machines, différentes options s'offrent à vous. Toutes ne sont pas utiles. Tour d’horizon des plus pratiques.

Le réservoir amovible

Le réservoir permet de stocker l’eau destinée à la préparation du café. S’il est fixe sur certaines machines, il peut être retiré sur d’autres. Il est conseillé de privilégier les appareils dont le réservoir est amovible. Leur remplissage s’en trouvera facilité, tout comme leur entretien.

L’arrêt automatique

La fonction arrêt automatique offre la possibilité de paramétrer votre machine afin de faire couler une certaine quantité d’eau. Elle permet donc de préparer une tasse de café sans craindre un débordement. Cette option est particulièrement pratique si vous ne restez pas à côté de votre cafetière le temps que votre boisson soit prête. Cette option ne doit pas être confondue avec l’extinction automatique qui concerne, elle, la machine en elle-même !

Le double bec verseur

Le principal inconvénient des cafetières à expresso réside dans le fait qu’il n’est pas possible de faire couler une grosse quantité de café. Si vous êtes plusieurs consommateurs, privilégiez donc les machines dotées d’un double bec verseur qui vous permettra de préparer simultanément deux cafés.

Le thermobloc

Le thermobloc est un système de serpentin dans lequel l’eau passe pour être chauffée. Cette technologie permet d’accélérer le temps de chauffe par rapport au système classique de chaudière. Concrètement, avec ce système, il vous est donc possible de préparer un café rapidement. Idéal si vous manquez de temps le matin par exemple.

La buse vapeur

La buse vapeur permet de faire chauffer ou mousser du lait afin de préparer toutes sortes de boissons lactées sans compétence particulière. Si vous êtes amateur de cappuccinos ou cafés latte, elle peut s’avérer utile. À noter, certains modèles proposent également des réservoirs pour le lait.

L’éjection du marc

Si la question ne se pose pas pour les machines à dosettes ou à capsules, l’éjection automatique du marc de café facilite en revanche grandement l’entretien de votre cafetière avec broyeur. Plus besoin de retirer manuellement les résidus après chaque café. Un vrai plus au quotidien.

Le détartrage automatique

Pour préserver les saveurs de votre boisson, mais aussi pour prolonger la durée de vie de votre machine, il est indispensable de procéder à un détartrage régulier. Les cafetières les plus performantes proposent de détartrer automatiquement votre appareil. Cette option est tout particulièrement pratique, surtout si vous êtes un grand amateur de café, utilisez votre cafetière très fréquemment ou vivez dans une zone où l’eau est dure.

Le filtrage de l’eau

Le calcaire peut altérer le goût de votre café. Le filtre à eau intégré s’avère donc particulièrement utile afin de préserver au mieux toutes ses saveurs.

Le repose-tasse ajustable

Présent sur la plupart des machines, ce système permet d’adapter la machine à la hauteur de la tasse, en rehaussant la tasse ou au contraire, en laissant la place de glisser un plus grand contenant en-dessous. Sur certains modèles, il peut aussi être détaché ou rabattu sur la cafetière pour un rangement et un entretien facilités.

Le sélecteur d’intensité

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez adapter la puissance de votre boisson à votre goût.

Le double réservoir à grains

Certaines cafetières à broyeur disposent de deux réservoirs à grains, ce qui permet d'alterner entre des cafés aux arômes différents.

Quel budget pour une cafetière à expresso ?

Le prix des cafetières à expresso varie fortement selon le type de machine choisie, la marque ou encore le modèle, doté de plus ou moins d’options. Les appareils les plus abordables restent incontestablement les machines à dosettes ou à capsules. Pour ce type de machine, comptez entre 50 et 150 €, voire plus pour les modèles les plus haut de gamme. Les cafetières à percolateur sont en revanche un peu plus chères. Prévoyez ainsi un budget d’environ 200 à 250 €.

De leur côté, les cafetières automatiques restent chères, bien que leur prix soit en baisse. Certaines marques en proposent à moins de 500 €, voire à moins de 300 € pour des modèles de chez Beko et De’Longhi. Les modèles les plus haut de gamme peuvent en revanche facilement dépasser les 800 €, voire atteindre 1 500 €. À ce niveau de prix, les matériaux utilisés et les finitions sont plus travaillés. Ces modèles ne manquent par ailleurs pas d’options.

Nos tests comparatifs montrent néanmoins que les cafetières à expresso les plus chères ne garantissent pas toujours un meilleur café.

Quelle machine est la plus rentable ? Tout dépend de votre consommation. Si vous êtes un grand consommateur de café, une machine automatique peut rapidement être rentabilisée, malgré son prix d’achat. Illustration avec une cafetière à capsules à 67,50 € et une cafetière à expresso avec broyeur à grains vendue 700 € : l’écart est de 632,50 €. À 0,20 € d’économie par tasse, et pour 4 tasses par jour, le surcoût représente 2 ans et 2 mois de consommation. Voici le coût moyen que représentent les différents types de café : Type de café Coût moyen par tasse Café filtre 0,09 € Café en grains 0,10 € Café en dosette ou capsule 0,25 à 0,50 €

Quelles sont les principales marques ?

De nombreux fabricants proposent des machines à expresso. Voici une liste non exhaustive des marques de cafetières présentes sur le marché.

De’Longhi

De’Longhi est une marque italienne d’électroménager fondée en 1902. Si la société est réputée pour ses productions d'appareils calorifiques, elle s’est depuis diversifiée et s’est notamment spécialisée dans la fabrication de machines à café.

Illy

Créée en 1933, Illy est une entreprise italienne du secteur alimentaire. La société est spécialisée dans l'importation, la torréfaction et la vente de café.

Krups

Krups a vu le jour en 1946 en Allemagne. Au début des années 1980, le fabricant se lance dans la fabrication de machines à café, et spécialement de machines expresso. La marque propose alors une large gamme, des machines à vapeur aux combinées expresso. En 1991, elle produit la première cafetière Nespresso, en partenariat avec Nestlé.

Lavazza

Luigi Lavazza fonde la société éponyme en 1895 à Turin, au nord de l’Italie. Dès 1989, l’entreprise propose des capsules individuelles, ainsi que les machines correspondantes.

Malongo

Marque française fondée à Nice en 1934, Malongo est spécialisée dans l'importation, la torréfaction et la distribution de cafés biologiques et équitables. En 1996, le fabricant lance son concept de machine à dosettes.

Nespresso

Nespresso est une marque commerciale de la Société des produits Nestlé dont le siège social se situe à Lausanne, en Suisse. L’entreprise, positionnée sur le marché du café en dosette, propose des machines à café utilisant des capsules en aluminium.

Philips

Fondée en 1891, Koninklijke Philips N.V. – plus connue sous le nom de Philips – est une société de technologie néerlandaise. Basée à Amsterdam, l’entreprise propose aussi bien des produits d'électroménager que d’équipement médical et d’éclairage.

Smeg

Smeg est fondée en 1948 en Italie. L’entreprise propose notamment des produits électroménagers pour particuliers et professionnels. La marque se distingue tout particulièrement par ses designs rétro.

Fiabilité des marques Si leur prix à l’achat varie fortement d’une marque à l’autre, ces machines sont globalement fiables comme en témoigne notre enquête de fiabilité réalisée en juin 2020 avec nos partenaires italiens, espagnols, portugais et belges d’Euroconsumers (organisation regroupant les journaux consuméristes de pays européens).

Quel que soit le type d’appareil, il est primordial de bien entretenir sa cafetière à expresso. Car si le calcaire peut endommager la machine et réduire sa durée de vie, il peut aussi altérer le goût du café. Voici donc quelques conseils pour prendre soin de votre cafetière.

Utilisez de l’eau filtrée

Le calcaire est l’ennemi n° 1 de votre machine à expresso. Pour la préserver au mieux, il est conseillé de filtrer l’eau que vous allez ensuite placer dans le réservoir. Pour cela, vous pouvez utiliser un adoucisseur, une carafe filtrante ou encore une cartouche filtrante fixée à votre réseau d’eau.

Certaines marques proposent également des systèmes de filtration à fixer directement dans le réservoir d’eau de la machine. C’est notamment le cas de Krups, Jura ou encore Melitta. Néanmoins, les cartouches doivent être changées tous les deux mois. Les prix varient d’une marque à l’autre et peuvent aller du simple au double, voire au triple. En moyenne, comptez un budget d’une dizaine d’euros par cartouche.

Bon à savoir. Des bandes réactives sont parfois fournies par les fabricants afin de mesurer la dureté de son eau.

Nettoyez régulièrement votre cafetière

Le bac d’égouttage, le bac à capsules, le plateau récolte-gouttes… Certains éléments externes se nettoient aisément avec du liquide vaisselle et une éponge, voire au lave-vaisselle. Pensez donc à les laver régulièrement pour éviter que la machine ne s’encrasse ou que de la moisissure apparaisse dans les restes de marc.

Certaines machines, notamment celles à percolateur, nécessitent par ailleurs un nettoyage un peu plus important. En effet, si vous utilisez du café moulu, le porte-filtre doit être nettoyé après chaque utilisation, tout comme la buse vapeur si vous optez pour une boisson lactée. Un tel nettoyage et un séchage rapide avant réinstallation vous permettront de préserver de bons arômes. Le réservoir à eau doit lui aussi être fréquemment nettoyé, même s’il est régulièrement rempli.

En théorie, rien de compliqué, mais dans la pratique, assurez-vous, avant achat, que toutes ces manipulations soient faciles.

Détartrez l’appareil

À chaque tasse, du calcaire se dépose un peu à l’intérieur de votre machine à expresso. Il est par conséquent indispensable de le retirer régulièrement pour éviter que votre machine ne s’abîme. Si certaines cafetières disposent d’un indicateur de détartrage voire d’une option de nettoyage automatique, ce n’est pas le cas de la plupart des modèles à dosettes ou à capsules.

En moyenne, il est conseillé de détartrer votre appareil tous les deux à trois mois. Néanmoins, si votre machine est entartrée, n’attendez pas pour la nettoyer.

Comment savoir si sa cafetière est entartrée ? Votre machine à café a besoin d’être détartrée si : l’écoulement du café est ralenti ; un bruit anormal de la pompe est perceptible ;

la température du café a baissé ;

la quantité de café écoulé est anormalement réduite ;

etc. Comment détartrer sa cafetière ? Sur les appareils à dosettes et à capsules, un nettoyage manuel doit généralement être effectué. Pour cela, les fabricants recommandent le plus souvent d’utiliser des kits de détartrage spécifiques composés de pastilles ou capsules nettoyantes. Si ces méthodes prêtes à l’emploi peuvent être considérées par certains comme purement marketing, elles pourraient néanmoins être justifiées par le programme de détartrage proposé par l’appareil, celui-ci étant étudié pour fonctionner avec ces produits. Il reste toutefois toujours possible d’avoir recours à d’autres méthodes pour nettoyer une machine à café entartrée. Parmi les plus courantes, le vinaigre blanc. Le procédé est relativement similaire aux kits de détartrage présents sur le marché : 1. Avant de commencer, assurez-vous que votre cafetière ne contient plus de capsule, dosette ou café.

2. Remplissez le réservoir de la cafetière d’un mélange de 2/3 d’eau et de 1/3 de vinaigre blanc.

3. Laissez agir quelques minutes puis faites tourner votre cafetière avec le vinaigre blanc jusqu'à vider le réservoir.

4. Rincez la machine. Pour cela, remplissez le réservoir avec de l'eau claire et faites couler l’eau jusqu'à vider entièrement le réservoir. Attention ! S’il est efficace, le vinaigre blanc peut aussi être agressif. Mal utilisé, il peut détériorer certains joints. Bien que présentant une alternative aux kits de détartrage, il doit donc être utilisé avec soin. Pour l’heure, aucun test ne permet néanmoins de prouver que le nettoyage au vinaigre blanc a un impact différent sur les machines à café en comparaison des produits détartrants recommandés par les fabricants. Bon à savoir. Dans le cas d’utilisation de produits de détartrage autres que ceux recommandés, certains fabricants précisent que la garantie des cafetières ne fonctionne plus.

En cas de panne © Yakobchuk Olena - stock.adobe.com Une machine à café est en principe conçue pour durer. Cependant, elles ne sont pas infaillibles, surtout si vous choisissez un modèle sophistiqué. Au-delà des petites pannes facilement réparables (changement de réservoir d'eau, de bouton mécanique, de durite d'eau...), le diagnostic s'avère parfois difficile à effectuer. Une résistance de chauffage ou une carte électronique défectueuse peuvent par exemple être à l'origine d'un café froid. Seul leur changement (une par une) peut lever la panne mais, compte tenu du prix des pièces détachées, mieux vaut être sûr du diagnostic... N'hésitez pas à lire les forums d'entraide présents sur Internet. Si vous n'y trouvez rien, faites appel à un professionnel.