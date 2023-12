Cafetière avec broyeur

Les cafetières à broyeur souffrent-elles d’obsolescence programmée ? La question nous a été posée par Christian, d’Equihen-Plage (Pas-de-Calais), utilisateur d’une machine De’Longhi dont il était satisfait jusqu’à ce qu’elle tombe en panne. Il a alors appris qu’elle était garantie 2 ans… ou 5 000 cycles. « Si, comme moi, vous l’utilisez au bureau, les 5 000 cafés sont atteints assez vite : ça ressemble à de l’obsolescence programmée », accuse-t-il. De’Longhi n’est pas seul fabricant à poser de telles limites. Parmi les cafetières avec broyeur à grains de notre test, la notice de la WMF Perfection 800L précise que la garantie est de « 2 ans et/ou 8 000 cycles avec un maximum de 4 000 cycles annuels ». Un seuil plutôt bas pour une machine vendue 1 800 € ! Chez Melitta, la garantie est de 25 mois avec une limite à 15 000 cafés, « un seuil qui nous paraît raisonnable tant pour le consommateur que la machine », nous précise Olivia Lille, directrice marketing.

Ce compteur permet aux réparateurs de s’assurer que la cafetière est utilisée dans un cadre domestique : « 5 000 cafés sur 2 ans, c’est presque sept par jour, ce qui est un usage intensif supérieur à celui de 90 % des particuliers », observe un expert qualité du secteur. En entreprise, poursuit-il, « on sait que les machines s’usent davantage car elles sont plus sollicitées et souvent mal entretenues, pas nettoyées ni détartrées régulièrement ». Le tartre étant la première cause de panne, certains fabricants limitent ainsi les prises en charge. Et dirigent les chefs d’entreprise vers des modèles adaptés à un usage plus intensif.

Cela ne signifie pas que les machines tombent artificiellement en panne à 5 000 cafés, dans une logique d’obsolescence programmée. Un ancien employé d’une marque leader nous a confié que les modèles sont en général qualifiés pour délivrer 20 000 tasses sans problème. Le cahier des charges – et la recherche d’économies – peut néanmoins limiter ce chiffre. « Certaines pompes sont conçues pour durer au moins 20 000 cycles ; d’autres ne sont garanties que pour 5 000, mais vont coûter 1 dollar de moins au fabricant… Dans ce cas, impossible pour la marque de s’engager sur davantage », explique-il.

L’obligation de l’entretien

Tous les professionnels s’accordent sur un point : l’importance de l’entretien. Une cafetière à broyeur est un appareil complexe soumis à un fort stress (eau sous pression, usure des pièces mécaniques, abrasivité du café…). Il faut donc la nettoyer régulièrement et effectuer un détartrage dès qu’elle le demande. Se soustraire à ces tâches – également comptées par la machine – est d’ailleurs souvent un motif d’exclusion de la garantie.

« Chez Jura, nous ne limitons pas la garantie en fonction du nombre de cafés, car nous savons que nos machines peuvent durer très longtemps si elles sont bien entretenues », s’enorgueillit Anne Lagleize, directrice marketing de la marque. Elle précise d’ailleurs que les modèles professionnels de la marque et ceux destinés aux particuliers contiennent les mêmes composants de base (broyeur, unité de percolation…), dont la fiabilité est éprouvée. « Mais si un réparateur constate qu’elle a délivré 10 000 cafés et n’a été détartrée ou nettoyée qu’une seule fois, la garantie ne fonctionnera pas », prévient-elle.

Dans cette logique, Melitta a axé un grand pan de sa communication sur l’entretien, par le biais de newsletters, de tutoriels et d’une application délivrant tous les conseils nécessaires pour faire durer sa machine. « On parle beaucoup du détartrage du circuit d’eau, mais il ne faut pas oublier le nettoyage régulier du circuit du café, car c’est un produit qui peut boucher la machine ou moisir », insiste Olivia Lille. Elle recommande notamment de passer la chambre d’extraction amovible sous un filet d’eau chaque semaine. Un geste qui ne prend que quelques secondes mais permet de faire durer sa machine plus longtemps.

À noter : ces limites ne s’appliquent qu’à la garantie commerciale du fabricant. Si votre appareil tombe en panne sans raison dans ses 2 premières années, la garantie légale de conformité et la garantie des vices cachés continuent de s’appliquer, quel que soit le nombre de cafés bus !