Déshydrateurs alimentaires Le protocole

Pour évaluer la performance des déshydrateurs, 5 types d’aliments sont séchés à 70 °C, une catégorie par plateau, tous coupés en tranches fines homogènes (sauf les grains de raisin qui restent entiers) : des grains de raisin, des pommes, du bœuf, des fraises et des champignons. Les durées de séchage par aliment sont déterminées à partir des conseils de la notice. L’homogénéité de séchage, le goût, la texture, le croustillant (champignons et fraises), la mastication (sensation de chewing-gum pour les pommes, raisins et viande) et la consistance après 24 heures sont notés.

L’énergie consommée est relevée à la fin du séchage et en veille.

L’ergonomie et la qualité de construction sont déterminées par 3 experts. Notice, montage, remplissage, utilisation, nettoyage et stockage sont passés en revue.

La sécurité électrique et thermique (température de surface) est évaluée.

Le niveau sonore en fonctionnement est évalué par 3 experts.

La déshydratation a également été réalisée dans un four afin de déterminer si l’achat d’un nouvel appareil est bien nécessaire ou si le consommateur peut obtenir des résultats de séchage similaires avec son four, ce qui évite de dépenser des euros et de pousser à la consommation.