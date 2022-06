L’UFC-Que Choisir dépose plainte aujourd’hui contre le géant du reconditionnement d’appareils électriques et électroniques Back Market devant le Tribunal judiciaire de Paris pour pratiques commerciales trompeuses. En effet, si l’économie circulaire doit être encouragée, encore faut-il que celle-ci respecte les droits fondamentaux des consommateurs. Or, la communication de Back Market, entreprise française, présente dans 13 pays sur 3 continents et valorisée à plus de 5 milliards de dollars, en plein essor, cache de nombreuses entorses au droit de la consommation.