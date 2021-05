© HJBC - stock.adobe.com RED by SFR L’UFC-Que Choisir dépose plainte pour pratiques commerciales trompeuses

SFR a sorti le grand jeu pour séduire les consommateurs avec un matraquage publicitaire de RED by SFR pendant près de deux ans pour des « offres sans engagement et sans condition de durée », avant d’augmenter ses tarifs. L’UFC-Que Choisir considère que SFR s’est rendu coupable de pratiques commerciales trompeuses et porte plainte aujourd’hui devant le Tribunal judiciaire de Paris.

Dans leur conquête de nouvelles parts de marché, les opérateurs de téléphonie mobile semblent ne reculer devant rien pour récupérer des abonnés, quitte à ne pas honorer leurs engagements. Pour stopper les dérives actuelles et inciter les opérateurs à tenir leurs promesses, les consommateurs doivent garder à l’esprit qu’ils ont le dernier mot puisqu’ils peuvent sanctionner leur opérateur en résiliant leur contrat tout en conservant leur numéro. A bon entendeur !

Une opération séduction qui cartonne…

Entre janvier 2018 et décembre 2019, SFR part à l’assaut du marché de la téléphonie mobile et sort le grand jeu. Les forfaits RED by SFR font l’objet d’un véritable matraquage publicitaire, la communication étant axée sur la promesse du maintien du prix du forfait sans limite de temps.

Tour d’horizon des belles promesses :

SFR a d’abord fait appel à la confiance des consommateurs en axant sa communication sur le caractère clair de son offre, en martelant le slogan « RED by SFR. C’est vert. C’est clair » dans ses supports publicitaires à côté des mentions « pendant 1 an et après aussi » et « sans condition de durée ».

» dans ses supports publicitaires à côté des mentions « » et « ». SFR a entrepris de se démarquer de ses rivaux en dénonçant dans ses publicités vidéo l’absence de clarté de ses concurrents (1) , osant affirmer sur le ton de l’humour « Quand c’est trop beau, ça cache forcément un truc ! », et en clamant haut et fort sa différence à travers le slogan « Avec RED by SFR, c’est différent », toujours pour mieux convaincre les consommateurs que les offres sans engagement et sans condition de durée se distinguaient de celles des concurrents précisément en raison de la stabilité annoncée des prix.

, osant affirmer sur le ton de l’humour « ! », et en clamant haut et fort sa différence à travers le slogan « », toujours pour mieux convaincre les consommateurs que les offres sans engagement et sans condition de durée se distinguaient de celles des concurrents précisément en raison de la stabilité annoncée des prix. Enfin, l’opérateur n’a pas hésité à employer, à maintes reprises, l’expression « garantis à vie » sur Twitter (2) pour certifier le maintien du prix initial des forfaits souscrits, avant bien sûr de rappeler, pour enfoncer le clou, « RED by SFR. C’est vert. C’est clair ».

SFR a fait carton plein puisque ce sont des centaines de milliers d’abonnés qui ont été séduits par la formule « sans engagement » et « sans condition de durée » de l’opérateur au carré rouge.

Mais la love story tourne court lorsque, entre septembre et décembre 2020, le Dom Juan des télécoms fait volte-face et augmente d’autorité le prix des forfaits RED by SFR. Selon les cas, les augmentations tarifaires vont de 30 % à 75 % du prix initial !

… jusqu’à l’opération commando des consommateurs !

La réaction des abonnés RED by SFR ne s’est pas fait attendre pour dénoncer en masse ces pratiques. Des initiatives ont ainsi vu le jour en ligne pour signaler les promesses non tenues par SFR : par le biais de pétitions, de groupes Facebook ou encore de témoignages auprès de l’UFC-Que Choisir.

Pour l’UFC-Que Choisir, les pratiques mises en œuvre par SFR sont clairement trompeuses : SFR a sciemment induit les consommateurs en erreur en faisant du maintien dans le temps du prix initial des forfaits RED by SFR l’argument massue pour convaincre les consommateurs de grossir les rangs de ses abonnés.

La plainte que dépose aujourd’hui l’UFC-Que Choisir auprès du procureur de la République de Paris a pour double objectif :

de faire condamner SFR,

et de permettre aux abonnés concernés d’être indemnisés

Abonnés mobiles, il est temps de passer à l’action !

Si SFR s’illustre tristement par une communication que nous estimons trompeuse, il n’en reste pas moins que la pratique des augmentations tarifaires pour des offres sans engagement et sans condition de durée se généralise, les opérateurs ne semblant pas se préoccuper du caractère trompeur de leurs pratiques au vu des gains financiers obtenus.

Les consommateurs ont le sentiment de se trouver démunis face aux pratiques des opérateurs, qui séduisent de nouveaux abonnés avec de belles promesses, avant de revenir sur leurs engagements initiaux. Or, il n’en est rien.

L’UFC-Que Choisir rappelle que les consommateurs disposent d’une arme redoutable pour lutter efficacement contre les dérives tarifaires des opérateurs télécoms. Face à une hausse de tarif, changez d’opérateur en gardant votre numéro (3). C’est simple, gratuit et ça ne prend qu’un jour. C’est un message fort à destination des opérateurs pour qu’ils respectent leurs engagements et les consommateurs par la même occasion.

Les consommateurs victimes des pratiques de RED by SFR, dénoncées par l’UFC- Que Choisir, peuvent être informés de l’évolution de ce dossier en cliquant sur ce lien .

