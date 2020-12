Tarifs SFR Encore des augmentations de 3 € par mois !

SFR a prévenu des milliers de ses clients Red by SFR que leur forfait allait augmenter de 3 € par mois. Les abonnés concernés n’ont, hélas, pas d’autre choix que d’accepter la hausse ou de résilier leur abonnement.

Ça devient une fâcheuse habitude. Pour trouver l’argent nécessaire au déploiement de la fibre optique et de leurs réseaux 5G, les opérateurs n’hésitent plus, chacun leur tour, à augmenter leurs tarifs de manière unilatérale. Cette fois, c’est au tour des abonnés à des forfaits Red by SFR d’entrée de gamme d’en être les victimes. Ces dernières semaines, des milliers d’entre eux ont reçu de leur opérateur un mail leur indiquant qu’en échange de gigas de données supplémentaires, de la possibilité d’appeler vers les mobiles ou d’un débit plus élevé depuis leur ligne ADSL, leurs mensualités allaient augmenter de 3 € par mois.

SFR finit l’année comme il l’a commencé

Chez les clients concernés, la pilule a du mal à passer. On les comprend. Car contrairement à ce qu’essaie de faire croire SFR, il ne s’agit en aucun cas d’un geste commercial, mais bel et bien d’une augmentation de tarif pure et simple. Cette campagne inflationniste est d’autant plus dure à encaisser que SFR a déjà procédé récemment à des hausses de ce genre. Il y a un an, l’opérateur avait augmenté les tarifs de certains de ses forfaits mobiles et ADSL vendus sous la marque SFR. Quelque temps après, il avait tenté d’imposer à ses clients fixes une option cybersécurité payante. À chaque fois, les clients avaient la possibilité de conserver leur offre. Mais cette fois, il n’en est rien. Les abonnés concernés n’ont le choix qu’entre deux solutions : accepter ou résilier.

Une pratique énervante, mais légale

Cette manière de faire a beau être irritante, elle n’en demeure pas moins légale. L’article L. 224-33 du Code de la consommation autorise en effet les opérateurs télécoms à augmenter leurs tarifs à condition d’en informer les clients concernés entre 1 et 4 mois avant et de leur permettre de résilier le contrat sans frais jusqu’à 4 mois après l’entrée en vigueur de la modification. SFR respecte ces règles. L’opérateur peut, s’il le souhaite, permettre au client de refuser l’offre et de conserver ses conditions initiales (il lui suffit de le préciser dans le mail), mais rien ne l’y oblige. Les personnes concernées n’ont alors d’autre choix que d’accepter le nouveau tarif ou de résilier leur abonnement (aucuns frais ne doivent leur être appliqués).

En dépit du mécontentement généré chez les clients, surtout quand ceux-ci n’ont aucun besoin des nouvelles options fournies et encore plus quand ils pensaient – à tort – bénéficier d’un « tarif à vie », les opérateurs continuent à agir de la sorte car ils savent qu’au final, le nombre de résiliations sera limité dans la mesure où la plupart des opérateurs font de même et que les clients peuvent difficilement se passer d’un forfait télécom.

Courriel reçu par une abonnée à un forfait Red by SFR lui annonçant l’augmentation de tarif de 3 € par mois.