Se repérer sur une carte, consulter des guides de voyage, chercher une adresse, poster ses photos sur les réseaux… Difficile de se passer de données mobiles quand on part en vacances à l’étranger. Sans doute souhaiterez-vous aussi donner des nouvelles à vos proches avec quelques coups de fil. Nos conseils pour payer le moins cher possible.



Vous voyagez en Europe ? Aucun souci ! Depuis 2017, les utilisateurs en déplacement dans l’Union européenne peuvent utiliser leur smartphone dans les mêmes conditions que dans leur pays d’origine. Les appels vers les mobiles et les fixes en France sont compris, les SMS aussi, et les MMS sont décomptés de l’enveloppe data consommable. Les opérateurs posent des restrictions d’« usage raisonnable » pour les gros forfaits ou les cartes prépayées : vous ne pourrez pas consommer toute la data de votre forfait en Europe. Bouygues Telecom, par exemple, permet de consommer 40 Go sur les 300 Go d’un forfait B & You (au-delà, pas de surfacturation, mais le débit est réduit). Ces enveloppes suffisent pour couvrir les besoins d’un voyage de quelques jours ou de quelques semaines en Europe. Et au-delà des consommations comprises dans le forfait, les tarifs sont, eux aussi, réglementés. Les opérateurs peuvent facturer jusqu’à 0,022 €/min pour les appels sortants, jusqu’à 0,004 €/SMS et jusqu’à 2 €/Go pour les données. La situation se corse quand on voyage au-delà des frontières de l’Union européenne. Quatre options s’offrent aux voyageurs.

Se connecter à Internet en wi-fi

Voilà qui est possible dans les lieux publics ou bien sur votre lieu de résidence, gratuitement ou pas. À la contrainte de disponibilité du réseau s’ajoute la crainte liée aux questions de sécurité et de piratage, les réseaux wi-fi en libre accès n’étant pas protégés. On déconseille par exemple de vous identifier sur des applis sensibles, comme votre appli bancaire.

Souscrire une option auprès de son opérateur mobile

Votre opérateur a l’obligation de vous envoyer un message d’information sur les tarifs détaillés des communications voix, SMS et données dès que vous passez une frontière. Mais mieux vaut savoir plus tôt où on met les pieds. Avant votre départ, vérifiez les pays inclus dans votre forfait. Si votre destination n’est pas incluse, vous pourrez souscrire une option comprenant de la voix ou des données. Orange, par exemple, segmente son offre selon les destinations avec cinq offres Pass Voyage, un Pass USA/Canada, un Pass Algérie et un Pass Reste du monde. Les tarifs vont de 29,99 € à 45 €, à utiliser dans les 7 ou les 31 jours selon l’option. Free est le plus généreux pour les voyageurs puisque son forfait 5G à 19,99 €/mois comprend 35 Go de data et les SMS/MMS illimités depuis 110 destinations (les appels ne sont pas inclus !). Il l’est moins avec les clients de son forfait à 2 €, qui doivent souscrire une option voyage à 10 €, hors prix des communications à l’étranger.

Acheter une carte SIM locale

Plusieurs inconvénients à cette solution. D’abord, il faudra vous faire comprendre sur place et choisir l’option qui correspond à vos besoins. Ensuite, vous devrez souscrire un forfait nominatif. Puis insérer physiquement la carte SIM dans votre smartphone, ce qui suppose de retirer la vôtre (et donc de ne plus être joignable sur votre numéro habituel).

Opter pour une carte SIM virtuelle chez un opérateur spécialisé

Un préalable : votre smartphone doit accepter les cartes SIM virtuelles, appelées aussi eSIM. Cette technologie se répand, mais est encore loin d’être généralisée. Vérifiez dans les menus de votre téléphone ou dans notre test de smartphones (en allant dans l’onglet « caractéristiques »). Une fois le doute levé, regardez les offres d’opérateurs comme Airalo, GigSky, GoMoWorld, Holafly ou encore Ubigi. Concrètement, ces opérateurs proposent des communications – appels et données ‒ prépayées à prix compétitifs pour les voyageurs. À chacun ses particularités. Airalo offre par exemple une large couverture (près de 200 pays proposés), Holafly propose les données illimitées vers plusieurs pays (USA, Asie). Vous pouvez aussi vous faciliter la vie en visitant les sites de comparateurs comme eSIMDB. com ou esims.io. Mais attention, ces sites répertorient de très nombreuses offres, d’opérateurs parfois méconnus.

Comparez les offres

Entre les différentes options, le mieux est de prendre le temps de comparer avant votre départ. Les cas de figure sont nombreux, selon votre forfait, votre destination, les options de votre opérateur, les offres des opérateurs eSIM, vos préférences (voix, données, durée de validité)…