© Adobe Stock Smartphones L’eSIM en 5 questions

La carte SIM a vécu. Désormais, à chaque nouvelle demande (souscription, renouvellement), les opérateurs proposent systématiquement une SIM embarquée à leurs clients.

1. C’est quoi, une eSIM ?

Embedded SIM, ou eSIM, signifie « SIM embarquée » en français. Finie, la carte à puce à insérer dans le téléphone pour accéder au réseau mobile ! L’eSIM est intégrée à la carte mère de l’appareil, comme la mémoire et le processeur. De plus en plus de modèles sont compatibles, notamment chez Apple, Samsung, Google ou Huawei. Signe des temps, aux États-Unis, l’iPhone 14 ne présente même plus le tiroir à carte SIM ; il n’accepte que l’eSIM. La carte traditionnelle va disparaître, mais les opérateurs la proposeront tant que le parc de mobiles, neufs et reconditionnés, l’exigera.

2. Est-ce compliqué d’activer la ligne ?

Non, il suffit d’ouvrir l’appareil photo du smartphone et de viser le QR code fourni par l’opérateur. Une condition quand même : le téléphone doit être connecté à Internet (en wifi ou via une autre carte SIM) afin de charger les informations relatives au forfait. Il faut ensuite saisir le code PIN de l’eSIM (0000 ou 1234 par défaut ; pensez à le changer dans les réglages).

© Adobe Stock L’eSIM permet, sur un mobile compatible, d’accueillir plusieurs lignes chez divers opérateurs.

3. Quels sont les avantages ?

Un mobile compatible eSIM peut accueillir plusieurs lignes chez divers opérateurs. Il est donc possible d’en avoir deux, une personnelle et une professionnelle. Ou de bénéficier d’un abonnement avantageux pour les appels chez un premier, d’une offre généreuse en datas chez un second, et d’appels internationaux chez un troisième. Chaque forfait est géré par un profil et on passe facilement de l’un à l’autre. Le nombre d’eSIM qu’il est possible d’installer sur un smartphone diffère d’un fabricant à l’autre. Et si vous changez d’opérateur, vous obtenez immédiatement un QR code à scanner.

4. Si je change de téléphone, que se passe-t-il ?

L’eSIM d’un forfait ne peut être activée que sur un seul téléphone à la fois. Si vous changez d’appareil, il est indispensable de supprimer le profil eSIM de l’ancien. Il pourra être réactivé sur un autre smartphone avec le même QR code. Une exception : certaines offres prépayées dédiées au voyage (lire aussi l’encadré ci-dessous). Si votre mobile tombe en panne sans que vous ayez pu désactiver l’e-SIM, il faudra en demander une nouvelle à votre opérateur. Précisons que l’eSIM est compatible avec la portabilité mobile : vous avez le droit de l’adopter pour votre ligne principale sans changer de numéro.

5. Passer à l’eSIM, c’est gratuit ?

Non, Orange, SFR et consorts ont gardé leurs habitudes et facturent 10 € de frais d’activation pour une nouvelle ligne ou un renouvellement.

La solution parfaite en voyage Essayer l’eSIM c’est l’adopter, surtout si vous voyagez. Utilisée en plus de votre ligne habituelle, elle vous permet de rester joignable sur votre numéro et de profiter d’une autre ligne avec un forfait adapté à vos besoins dans votre pays de destination. Vous pouvez opter pour une eSIM sur place, chez un opérateur local ou un spécialisé dans le voyage (GigSky, MySIM, Truphone, Ubigi…). Les tarifs s’avèrent souvent meilleurs que les options de votre opérateur habituel.