« Les clients qui souscrivent des extensions de garantie optent pour la sécurité. Conscients qu’un lave-linge, un réfrigérateur ou une cuisinière sont essentiels, ils ne veulent pas devenir tributaires des pannes », estime David Tourquetil, directeur réparation chez Boulanger. Il défend mordicus ces offres, souscrites lors de l’achat d’un appareil. Tout en reconnaissant volontiers qu’elles sont rentables pour l’enseigne, il avance un argument percutant : « Les extensions sur trois ans, par exemple, évitent au consommateur de subir l’inflation sur les pièces détachées et la main-d’œuvre. Ces trois dernières années, leurs coûts ont augmenté de 15 à 22 %. »

Mieux vaut faire appel à un réparateur

Un plaidoyer qui ne convainc pas du tout Nathan Hubert, cofondateur de Nobsolete, entreprise en lutte contre l’obsolescence programmée. Le jeune expert conseille de « faire confiance à un réparateur de quartier en cas de panne, plutôt que de souscrire plusieurs dizaines d’euros de garantie pour chaque appareil ». Outre leur coût relativement élevé – plus de 110 € l’extension de cinq ans pour un lave-linge chez Boulanger –, ces engagements s’avèrent fréquemment superflus.

Selon notre baromètre fiabilité 2025, seulement 2 % des lave-linge, lave-vaisselle et réfrigérateurs combinés se retrouvent hors service dans les deux