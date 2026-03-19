Lisser le coût de la réparation sur l’année plutôt que de payer en une fois, c’est la promesse des formules d’abonnement proposées par Fnac Darty et Boulanger. Mais le client risque de dépenser à perte.

Fin 2019, le groupe Fnac Darty lançait Darty Max, un service de réparation sur abonnement promettant de couvrir le déplacement, la main-d’œuvre et les pièces détachées pour tout ou partie de l’équipement du foyer, acheté ou non dans l’enseigne. Boulanger lui a emboîté le pas en mai 2022 avec l’assurance Club Infinity, aux conditions comparables.

Les deux distributeurs revendiquent presque 2 millions d’abonnés cumulés : 1,4 million pour Fnac Darty, et 500 000 pour Boulanger. Le premier déclare être passé de 1,9 million de réparations en 2019 à 2,6 millions en 2024. Le second revendique 2 millions d’actes de service après-vente (SAV) et 15 % de remises en état supplémentaires depuis le lancement de Club Infinity.

Des vendeurs très intéressés

Pour les enseignes, les avantages de ces offres sont évidents. Elles leur assurent une forte rentabilité, car tous les abonnés n’ont pas besoin de faire réparer leurs produits. Elles leur permettent aussi de capter le marché de la réparation, en plein développement depuis la loi Agec de 2020. Enfin, ces services vont dans le sens de la décarbonation de l’activité des commerçants.

« La réparation des appareils permet de prolonger leur durée de vie, or on estime qu’une année d’utilisation en