Réparabilité

Le bonus réparation sera doublé

Le dispositif d’aide à la réparation lancé le 15 décembre 2022 n’a pas trouvé son public. Pour le rendre plus attractif, le gouvernement a décidé, à partir du 1er juillet 2023, d’en doubler le montant et d’élargir la liste des pannes réparables.

Les enquêtes de fiabilité que nous menons chaque année montrent que les appareils tombent régulièrement en panne : dans le high-tech (smartphones, ordinateurs portables, tablettes tactiles, téléviseurs…), les premiers problèmes apparaissent en moyenne au bout de 4 ans d’utilisation. Pour allonger la durée de vie de ces produits, la réparation constitue une solution, hélas rarement mise en œuvre.

En 2019, seuls 10 % des équipements électriques et électroménagers tombés en panne hors garanties ont été remis en état. Dans le but d’inverser la tendance, la loi antigaspillage de 2020 a prévu un fonds destiné à réduire les frais de réparation. Effectif depuis le 15 décembre 2022, il concerne une cinquantaine d’appareils, du réfrigérateur à la tondeuse à gazon en passant par les bouilloires, les caves à vin et les trottinettes électriques. D’autres familles de produits, comme les imprimantes ou les robots culinaires, seront éligibles en 2024.

Mais ce bonus n’a pas provoqué de ruée vers les réparateurs agréés. Seules 20 000 personnes ont bénéficié du bonus réparation. En 4 mois, 500 000 € de bonus ont été versés alors que l’enveloppe prévue pour financer cette opération en 2023 est de 62 millions d’euros.

Des mesures pour rendre la réparation plus attrayante

À partir du mois de juillet, le bonus va donc doubler. Il passera :

de 15 à 30 € pour un aspirateur, une perceuse ou une trottinette électrique ;

de 25 à 50 € pour un lave-linge, une tablette tactile ou un téléphone portable ;

de 30 à 60 € pour un téléviseur ;

de 45 à 90 € pour un ordinateur portable.

Certaines réparations vont également être prises en charge. Notamment le remplacement d’un écran de smartphone, une des réparations les plus souvent demandées par les consommateurs. « Les éco-organismes refusaient de les prendre en charge jusqu'à présent. Cela changera à compter du 1er juillet », a expliqué Bérangère Couillard, la secrétaire d'État chargée de l'Écologie, selon une dépêche de l'agence AEF.

Pour mieux couvrir le territoire, le nombre de réparateurs agréés, 1 200 actuellement recensés sur l’annuaire QualiRépar (1), va aussi être revu à la hausse. Le coût du label va être abaissé afin de le rendre plus accessible aux réparateurs indépendants et les gros acteurs de la réparation, comme Fnac-Darty ou Apple, pourraient se voir contraints d’entrer dans le dispositif.

Pour bénéficier du bonus, rien de plus simple : il est automatiquement déduit de la facture, de manière lisible. Le professionnel se fait ensuite rembourser auprès des deux éco-organismes qui gèrent ce fonds réparation.

(1) https://annuaire-qualirepar.ecosystem.eco/