© Adobe stock Observatoire des pannes High-tech et gros électroménager au coude à coude

Un an après le lancement de notre Observatoire des pannes, l’heure est au bilan. Cet outil de signalement ouvert à tous révèle que les imprimantes, les lave-linge et les lave-vaisselle constituent le trio de tête des appareils les moins fiables. Au global, high-tech et gros électroménager concentrent, sans surprise, l’essentiel des pannes. Mais surtout, vos témoignages permettent d’alerter sur la faiblesse de la réparation, trop souvent impossible.

Un an après le lancement de notre Observatoire des pannes, plusieurs milliers de consommateurs (1) nous ont déjà signalé des dysfonctionnements rencontrés sur l’un de leurs équipements. Cet outil de veille vise à détecter les cas manifestes d’obsolescence programmée. À ce jour, les appareils high-tech et de gros électroménager représentent près des trois quarts des signalements (respectivement 37 et 36 %). Et dans 36 % des cas, les appareils n’ont pu être réparés. En cause, le coût de la réparation ou, pire, du seul diagnostic, ou de l’indisponibilité des pièces détachées. Le calcul de l’indice de réparabilité des appareils, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021, sanctionnera ce dernier point. L’indice tiendra en effet compte de la disponibilité des pièces nécessaires à la réparation, mais aussi du rapport entre le prix de la pièce détachée la plus chère et le prix du produit.

Réduire les DEEE

Dans notre Observatoire, les imprimantes décrochent la première place à cause de fréquentes pannes sur les têtes d’impression et les cartouches d’encre. Lave-linge et lave-vaisselle complètent le podium, souffrant en premier lieu non pas de problèmes de lavage, mais… d’électronique. Le consortium européen Prompt, qui rassemble les résultats de l’observatoire de chacun des pays membres, vise précisément à réduire les DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques). Ces déchets, en croissance constante (3 à 5 % par an), ne sont pas entièrement recyclables. Avec cet observatoire, l’UFC-Que Choisir et ses partenaires entendent donc rallonger la durée de vie de ces équipements afin d’endiguer l’augmentation des déchets non recyclables qu’ils engendrent. Vous souhaitez participer ? Rendez-vous sur l’Observatoire des pannes !

Top 9 des équipements les plus en panne (Et pannes les plus fréquentes)

(1) 3 493 signalements recensés entre le 28/11/2019 et le 21/09/2020.